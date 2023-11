Nowe miasta 2024. Rewolucja na mapach już od stycznia. Te wsie znikną bezpowrotnie

Usłyszeli nienaturalny hałas. To, co odkryli strażnicy miejscy, mocno ich zdziwiło

To już pewne! W na mapie Polski pojawią się nowe miasta. Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji są zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta z dnia 14 lipca 2023 roku. Zmiany te dotyczą ponad 30 miejscowości na terenie Polski. Co to dokładnie oznacza? Z czym wiąże się zmiana statusu miejscowości?

Przede wszystkim mieszkańcy dotychczasowych wsi, od 1 stycznia 2024 roku staną się mieszkańcami miast. Najbardziej widocznym efektem zmiany statusu miejscowości będzie zmiana nazw stanowisk i urzędów. Wójt zmieni się w burmistrza, a Urząd Gminy w Urząd Miasta. Identyczna zmiana czeka urzędowe druki i pieczątki.

Nowe miasta na Mazowszu. Pełna lista

Poniżej publikujemy listę 11 wsi na Mazowszu, które od nowego roku czeka prawdziwa rewolucja. Te miejscowości otrzymają status miast:

Maciejowice – w gminie Maciejowice, w powiecie garwolińskim, w województwie mazowieckim

