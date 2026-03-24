Wsiadł do auta i ślad po nim zaginął. Trwają poszukiwania 90-letniego Władysława

Maria Hędrzak
2026-03-24 16:03

Stołeczni policjanci prowadzą intensywne poszukiwania 90-letniego Władysława Pietrasika. Z mężczyzną nie ma kontaktu od poniedziałku, 23 marca. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich osób, które wiedzą cokolwiek o miejscu pobytu zaginionego.

Autor: Pixabay / Andrzej Rembowski

Poszukiwania zaginionego Władysława Pietrasika prowadzą mundurowi z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Białołęka. W poniedziałek ok. godz. 14:00 90-latek wyjechał z miejsca zamieszkania przy ul. Odkrytej ciemnogranatowym Fordem Focusem (tablice rejestracyjne: WA 47278). Niestety, do tej pory mężczyzna nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Szybka reakcja jest w tym przypadku niezbędna również ze względu na fakt, iż zaginiony ma problemy zdrowotne.

Jak przekazała sierż. Klaudia Dadasiewicz, w dniu zaginięcia 90-latek miał na sobie sportowe półbuty, proste, szare spodnie dresowe oraz ocieplaną koszulę w wielokolorową kratę. Władysław Pietrasik ma ok. 175 cm wzrostu, zielone oczy i normalną budowę ciała. Jest łysy.

- Wszystkie informacje dotyczące zaginionego i jego obecnego miejsca pobytu prosimy kierować do dyżurnego KP Białołęka, tel. 47 723 51 30, 47 723 51 31, policjantów prowadzących poszukiwania, tel. 47 72-35-236 lub powiadomić najbliższą jednostkę Policji - zaapelowała funkcjonariuszka.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w podobnych sprawach ogromną rolę odgrywa często zaangażowanie okolicznych mieszkańców. To właśnie osoby, które na co dzień poruszają się po sąsiedztwie, korzystają z komunikacji miejskiej czy spacerują po osiedlach i terenach zielonych, mogą zauważyć coś, co umknęło innym. Niejednokrotnie przełom w poszukiwaniach przynosi pojedyncza informacja przekazana przez świadka lub kogoś, która skojarzy z pozoru nieistotny szczegół. Z tego względu bardzo ważne jest, by nie pozostawać obojętnym i reagować, gdy tylko pojawi się jakakolwiek wskazówka mogąca pomóc w ustaleniu losu zaginionej osoby.

Autor: KRP VI/ Materiały prasowe

