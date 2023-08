Wstrząsające wideo z przejazdu kolejowego. Śmignął na hulajnodze tuż przed pociągiem!

Szaleniec z nożem grasował na ulicach Płońska. Przystawił seniorowi ostrze do szyi!

Nowa Iwiczna. Na hulajnodze tuż przed pędzącym pociągiem

Ten mężczyzna swoje bezmyślne zachowanie prawie przepłacił życiem. Nagranie ze zdarzenia na przejeździe kolejowym w Nowej Iwicznej pod Warszawą opublikował na swoim kanale na YouTube serwis STOP CHAM.

"Zamknięty przejazd kolejowy. Dla pana na hulajnodze to nie problem. Ale chyba sam się nie spodziewał, co za chwilę może go spotkać" - czytamy w opisie pod nagraniem.

Na niespełna minutowym wideo doskonale widać mężczyznę na hulajnodze, który dojeżdżając do rogatek, postanawia zlekceważyć opuszczony szlaban i własne bezpieczeństwo. Wchodzi na tory, wsiada na hulajnogę i... przejeżdża przejazd tuż przed nadjeżdżającym pociągiem dalekobieżnym!

Mężczyzna musiał widzieć zbliżające się niebezpieczeństwo. Na nagraniu doskonale słychać, jak maszynista ostrzegawczo trąbi, a zaledwie 5 sekund później przejeżdża przez przejazd, tuż za plecami mężczyzny, który sekundę wcześniej znalazł się już za torami.

Kary zbyt łagodne?

Warto przypomnieć, że za przejechanie samochodem, rowerem, hulajnogą czy po prostu piesze przejście mimo opuszczonych szlabanów, albo też w momencie, gdy rogatki jeszcze nie do końca się podniosły i wjazdu oraz wejścia zakazuje sygnał świetlny, grozi wysoki mandat w kwocie 2 tys. zł. Mimo to wciąż zbyt wiele osób ryzykuje własne życie, by zaoszczędzić kilka minut na bezpiecznym czekaniu, aż pociąg przejedzie. Czy kary są zbyt łagodne? A może perspektywa śmierci lub w najlepszym wypadku kalectwa nie odstrasza już takich chojraków?