Wszedł wprost pod rozpędzony pociąg. Nagranie z Wołomina mrozi krew w żyłach

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-11-26 9:31

Mrożące krew w żyłach nagranie z Duczek pod Wołominem obiegło internet. Widać na nim, jak emeryt wchodzi na tory mimo opuszczonych rogatek, wprost pod nadjeżdżający pociąg InterCity. Mężczyznę od tragedii dzieliły dosłownie centymetry. Zdarzenie wywołało falę komentarzy.

Do zdarzenia, które zszokowało tysiące internautów, doszło na strzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Duczki w gminie Wołomin. Na nagraniu, udostępnionym na popularnym kanale „STOP CHAM”, widać starszego mężczyznę podpierającego się laską. Mimo wyraźnego sygnału ostrzegawczego w postaci opuszczonych rogatek i sygnalizacji świetlnej, senior decyduje się wejść na torowisko.

Porusza się powoli i z widocznym trudem. Co prawda rozgląda się, próbując ocenić sytuację, jednak z niewiadomych przyczyn nie dostrzega pędzącego z prawej strony pociągu pasażerskiego. W ostatniej chwili, gdy skład jest już zaledwie kilkanaście metrów od niego, mężczyzna orientuje się w śmiertelnym zagrożeniu i gwałtownie cofa się o krok. Pociąg InterCity mija go z ogromną prędkością, dosłownie o centymetry. Siła pędu powietrza jest tak duża, że wyraźnie chwieje seniorem. Tylko cudem nie doszło do tragedii.

„Oszukał przeznaczenie”. Lawina komentarzy w sieci

Nagranie w krótkim czasie zyskało ogromną popularność, generując już ponad 60 tysięcy wyświetleń i setki komentarzy. Internauci nie kryli szoku, a ich opinie były podzielone − od współczucia po ostrą krytykę skrajnej nieodpowiedzialności.

Wielu komentujących zwróciło uwagę na szczęście, jakie miał senior.

Dziadek oszukał przeznaczenie. Ale szczerze, co go podkusiło, aby tam iść? Przecież to jest parę sekund, aby poczekać i dojść szczęśliwie do domu, niż do grobu − napisał jeden z użytkowników.

Inni podkreślali, że maszynista pociągu nie miałby żadnych szans na reakcję: − Przy takiej prędkości to maszynista, gdyby nawet zauważył, że on dopiero wchodzi, to by nie dał rady wyhamować tego składu. Dziadek byłby w strzępach.

Pojawiły się również głosy próbujące zrozumieć zachowanie mężczyzny, wskazując na podeszły wiek.

Starsi ludzie czasami nie wiedzą, co robią, są jak dzieci. Maszynista chyba miał serce w gardle, dziadzio pewnie też − czytamy w jednym z komentarzy.

Oglądając nagrania z incydentów i wypadków na przejazdach kolejowych, odnoszę wrażenie, że spora część ludzi przy zbliżaniu się do przejazdu wyłącza myślenie − czytamy dalej.

Jak bezpiecznie przekraczać przejazd kolejowy? To musisz wiedzieć

Zdarzenie z Duczek to dramatyczne przypomnienie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Aby uniknąć tragedii, zawsze należy:

  • Zatrzymać się: Przed każdym przejazdem, niezależnie od tego, czy jest strzeżony, czy nie, należy bezwzględnie się zatrzymać.
  • Patrzeć i słuchać: Upewnij się, że z żadnej strony nie nadjeżdża pociąg. Wyłącz radio, zdejmij słuchawki i odłóż telefon.
  • Respektować sygnalizację: Czerwone światło i opuszczone rogatki oznaczają bezwzględny zakaz wjazdu i wejścia na tory. Nigdy nie próbuj ich omijać ani przechodzić pod nimi.
  • Czekać na pełne otwarcie: Nie wchodź na tory, gdy rogatki dopiero zaczynają się podnosić. Poczekaj, aż całkowicie się otworzą, a sygnalizacja świetlna zgaśnie.
  • Zachować szczególną ostrożność: Pamiętaj, że droga hamowania pociągu może wynosić nawet ponad kilometr. Maszynista nie ma szans na zatrzymanie składu w ostatniej chwili.
