Wszedł wprost pod rozpędzony pociąg. Nagranie z Wołomina mrozi krew w żyłach

Do zdarzenia, które zszokowało tysiące internautów, doszło na strzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Duczki w gminie Wołomin. Na nagraniu, udostępnionym na popularnym kanale „STOP CHAM”, widać starszego mężczyznę podpierającego się laską. Mimo wyraźnego sygnału ostrzegawczego w postaci opuszczonych rogatek i sygnalizacji świetlnej, senior decyduje się wejść na torowisko.

Porusza się powoli i z widocznym trudem. Co prawda rozgląda się, próbując ocenić sytuację, jednak z niewiadomych przyczyn nie dostrzega pędzącego z prawej strony pociągu pasażerskiego. W ostatniej chwili, gdy skład jest już zaledwie kilkanaście metrów od niego, mężczyzna orientuje się w śmiertelnym zagrożeniu i gwałtownie cofa się o krok. Pociąg InterCity mija go z ogromną prędkością, dosłownie o centymetry. Siła pędu powietrza jest tak duża, że wyraźnie chwieje seniorem. Tylko cudem nie doszło do tragedii.

„Oszukał przeznaczenie”. Lawina komentarzy w sieci

Nagranie w krótkim czasie zyskało ogromną popularność, generując już ponad 60 tysięcy wyświetleń i setki komentarzy. Internauci nie kryli szoku, a ich opinie były podzielone − od współczucia po ostrą krytykę skrajnej nieodpowiedzialności.

Wielu komentujących zwróciło uwagę na szczęście, jakie miał senior.

− Dziadek oszukał przeznaczenie. Ale szczerze, co go podkusiło, aby tam iść? Przecież to jest parę sekund, aby poczekać i dojść szczęśliwie do domu, niż do grobu − napisał jeden z użytkowników.

Inni podkreślali, że maszynista pociągu nie miałby żadnych szans na reakcję: − Przy takiej prędkości to maszynista, gdyby nawet zauważył, że on dopiero wchodzi, to by nie dał rady wyhamować tego składu. Dziadek byłby w strzępach.

Pojawiły się również głosy próbujące zrozumieć zachowanie mężczyzny, wskazując na podeszły wiek.

− Starsi ludzie czasami nie wiedzą, co robią, są jak dzieci. Maszynista chyba miał serce w gardle, dziadzio pewnie też − czytamy w jednym z komentarzy.

− Oglądając nagrania z incydentów i wypadków na przejazdach kolejowych, odnoszę wrażenie, że spora część ludzi przy zbliżaniu się do przejazdu wyłącza myślenie − czytamy dalej.

Jak bezpiecznie przekraczać przejazd kolejowy? To musisz wiedzieć

Zdarzenie z Duczek to dramatyczne przypomnienie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Aby uniknąć tragedii, zawsze należy:

Zatrzymać się: Przed każdym przejazdem, niezależnie od tego, czy jest strzeżony, czy nie, należy bezwzględnie się zatrzymać.

Patrzeć i słuchać: Upewnij się, że z żadnej strony nie nadjeżdża pociąg. Wyłącz radio, zdejmij słuchawki i odłóż telefon.

Respektować sygnalizację: Czerwone światło i opuszczone rogatki oznaczają bezwzględny zakaz wjazdu i wejścia na tory. Nigdy nie próbuj ich omijać ani przechodzić pod nimi.

Czekać na pełne otwarcie: Nie wchodź na tory, gdy rogatki dopiero zaczynają się podnosić. Poczekaj, aż całkowicie się otworzą, a sygnalizacja świetlna zgaśnie.

Zachować szczególną ostrożność: Pamiętaj, że droga hamowania pociągu może wynosić nawet ponad kilometr. Maszynista nie ma szans na zatrzymanie składu w ostatniej chwili.