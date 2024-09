Oniemieliśmy, gdy zobaczyliśmy, co Jarosław Kaczyński ma w mieszkaniu! Wnętrze willi na Żoliborzu jak muzeum

Wybuch gazu w Ostrowi Mazowieckiej. Dwie osoby zostały ranne, w akcji śmigłowiec LPR

O wypadku szerzej pisał portal rdc.pl. – W domu jednorodzinnym, w którym mieszkało starsze małżeństwo w wieku ok. 76 lat, prawdopodobnie doszło do rozszczelnienia butli z gazem, w wyniku czego doszło do wybuchu – przekazała dziennikarzom rzeczniczka miejscowej policji Marzena Laczkowska.

Ranny 76-latek został zabrany do szpitala śmigłowcem ratunkowym. Trafił do jednego ze szpitali w Warszawie. Jego żona została opatrzona przez ratowników pogotowia na miejscu.

Oprócz dwóch osób nikt inny nie ucierpiał. Jak podaje policja, nie było konieczności ewakuowania sąsiednich budynków.

Wybuch gazu w Ostrowi Mazowieckiej

Do bardzo podobnego zdarzenia doszło w Ostrowi Mazowieckiej 8 czerwca 2022 r. Eksplozję usłyszeli sąsiedzi mieszkańców budynku znajdującego się przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty, którzy ewakuowali stamtąd 75-letniego mężczyznę i 74-letnią kobietę, którzy zostali ciężko poparzeni. Poszkodowanego zabrał śmigłowiec LPR. Więcej przeczytasz TUTAJ.