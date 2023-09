Autobus podmiejski wpadł do rowu! Ranną pasażerkę wyciągali strażacy

Potworna tragedia na Białołęce w Warszawie. W środę, 27 września, około godz. 10:40 do służb wpłynęła informacja o wypadku na terenie jednej z firm przy ul. Spedycyjnej. - Dwie osoby nie żyją. Są to pracownicy, którzy wykonywali prace konserwatorskie w komorze ciepłowniczej. Mężczyźni wykonywali czynności spawalnicze i z nieustalonych jeszcze przyczyn doszło do eksplozji. Na miejscu lądowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mężczyznom bardzo szybko udzielono pomocy, niestety, nie przeżyli - przekazała kom. Paulina Onyszko z policji na Białołęce.

Policja wyjaśnia przyczyny wypadku

Na miejscu tragedii policjanci pracują pod nadzorem prokuratora. Obecni są również strażacy, którzy zabezpieczają miejsce wypadku. Służby będą wyjaśniały szczegółowe przyczyny i okoliczności rozdzierającego serce dramatu.