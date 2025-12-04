„Wyczerpała się cierpliwość mieszkańców”. Burmistrz reaguje na hulajnogowy chaos

Jeszcze pod koniec października burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski zapowiadał ofensywę przeciwko bałaganowi po hulajnogach elektrycznych. Wskazywał, że problem dotyczy zwłaszcza parków, skwerów i podwórek, gdzie porzucone sprzęty utrudniają życie mieszkańcom.

− Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wyrysować obszary podwórek, skwerów i parków, gdzie jazda tymi wynajmowanymi hulajnogami nie jest możliwa i gdzie ich zdanie nie będzie możliwe − mówił.

Dziś do tych zapowiedzi dochodzą konkretne rozwiązania. W Zarządzie Dróg Miejskich odbyło się pierwsze spotkanie burmistrza z operatorami wszystkich trzech firm działających w Warszawie. Efekt? Jest wstępne porozumienie i plan działań na najbliższe miesiące.

− Jestem optymistą po tym spotkaniu, ale mamy kilka wniosków. Oczywiście to jest początek pracy, bo teraz się umówiliśmy, że jeszcze w tym roku będzie spotkanie robocze, gdzie będziemy to dopracowywać − powiedział Krzysztof Strzałkowski, zaznaczając, że nowe regulacje chciałby wprowadzić przed rozpoczęciem sezonu, czyli przed nadejściem cieplejszych miesięcy.

80 miejsc parkingowych i 600 stojaków

Dzielnica przeprowadziła analizę swoich terenów i znalazła około 80 lokalizacji, gdzie powstaną wyznaczone miejsca do parkowania hulajnóg. Jeszcze większa rewolucja szykuje się na podwórkach. Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami wskazał aż 600 stojaków w 200 lokalizacjach, w których możliwe będzie zdawanie hulajnóg. Najpierw zmiany pojawią się tam, gdzie obowiązuje program „Identyfikator dla mieszkańca”.

Zakaz wjazdu do parku Sowińskiego

Największe ograniczenia czekają jednak w parkach. Wola planuje całkowity zakaz jazdy w parku Sowińskiego, tak jak ma to miejsce w Łazienkach Królewskich. Hulajnoga ma się zatrzymywać przed wejściem do parku, a jeśli ktoś mimo wszystko wjedzie w strefę zakazaną, pojazd wyłączy się po kilkuset metrach.

− Ale wówczas ten, kto ją wypożyczył, będzie musiał wracać z nią na nogach. Nie zakończy najmu, a będzie musiał wyjść poza strefę − wyjaśnił burmistrz. W innych parkach przejazd hulajnogą będzie możliwy, ale zakończenie najmu już nie.

Operatorzy pod presją mieszkańców

Atmosfera na spotkaniu była pozytywna, ale, jak podkreśla Strzałkowski, wszyscy wiedzą, że presja społeczna jest ogromna. − Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, bo mam wrażenie, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że presja społeczna jest duża. Wszyscy mają świadomość, że wyczerpała się cierpliwość mieszkańców, których reprezentuję − powiedział.

Operatorzy, jak dodaje, sami chcą ograniczyć wandalizm, który uderza w ich wizerunek i generuje straty. Burmistrz zapowiada także rozmowy z właścicielami klubów nocnych i miejsc masowych imprez, miejsc, gdzie hulajnogi też są często porzucane.

Wola przykręca więc hulajnogową śrubę, i wygląda na to, że tym razem zmiany są naprawdę blisko.

