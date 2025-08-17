Wyłowiono 600 kg martwych ryb z rzeki. „Doszliśmy do ściany. Pomóżcie”

Piotr Lis
Piotr Lis
PAP
PAP
2025-08-17 14:49

Alarmujące wieści napływają z Mazowsza, gdzie doszło do masowego śnięcia ryb w rzece Wkra. Sytuacja jest na tyle poważna, że wojewoda mazowiecki zwołał pilne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Co jest przyczyną tej katastrofy ekologicznej i jakie działania są podejmowane, by uratować rzekę?

Z rzeki Wkra wyłowiono już około 600 kg śniętych ryb, głównie na terenie gmin z powiatu żuromińskiego. Przyczyną masowego pomoru jest niski poziom lub całkowity brak tlenu w wodzie. Sytuacja jest dramatyczna, a lokalne służby starają się ustalić, co doprowadziło do takiego stanu rzeczy.

Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wody Polskie zostały powiadomione o pierwszych niepokojących sygnałach już 11 sierpnia przez gminę Lubowidz. Podczas kontroli rzeki zaobserwowano tzw. „dzióbkowanie” ryb, co jest typowym objawem niedotlenienia.

Co gorsza, Wkra ma obecnie wysoki poziom wody z powodu spływu wód opadowych z województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie niedawno wystąpiły nawalne deszcze. Woda zalała łąki, torfowiska i pola uprawne, na których mogły być stosowane nawozy. To właśnie ta woda, spływająca z tych terenów, ma niemal zerowy poziom tlenu.

Służby natychmiast rozpoczęły napowietrzanie wody, ale efektywność tych działań jest utrudniona przez wysoką temperaturę powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie pobrał próbki wody do badań, które potwierdziły niski poziom tlenu na wielu odcinkach rzeki. Na szczęście, wstępne badania wykluczyły obecność substancji ropopochodnych i komunalnych. Szczegółowe wyniki badań będą znane po weekendzie.

Władze apelują do mieszkańców o bezwzględny zakaz korzystania z wody z rzeki Wkry. Nie wolno do niej wchodzić, kąpać się ani wykorzystywać jej do celów gospodarczych.

W związku z niepokojącymi doniesieniami zdecydowałem się jednak zwołać wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, żeby zadbać o przepływ informacji i określić, w jakim zakresie potrzebna jest pomoc rządowa. Współpracujemy z samorządami zlokalizowanymi nad Wkrą i jesteśmy w gotowości, żeby skierować dalsze wsparcie − zapewnił wojewoda Mariusz Frankowski.

Sytuacja na rzece Wkra jest bardzo poważna, ale służby nie ustają w wysiłkach, by uratować ten cenny ekosystem. Konieczne jest dalsze odławianie śniętych ryb oraz intensywne napowietrzanie wody. Miejmy nadzieję, że podjęte działania przyniosą efekty i rzeka Wkra odzyska swoje dawne piękno.

