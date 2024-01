i Autor: KP PSP w Lipsku Wymusiła pierwszeństwo, zginął motocyklista. Koszmarny wypadek na skrzyżowaniu pod Ciepielowem

SZOK!

Wymusiła pierwszeństwo, zginął motocyklista. Koszmarny wypadek na skrzyżowaniu pod Ciepielowem

plis 21:54 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Do wypadku doszło we wtorek (30 stycznia) chwilę przed godziną 11. Pierwsze informacje o tym zdarzeniu pojawiły się w mediach społecznościowych. Strażacy z Lipska przekazali, że na skrzyżowaniu w miejscowości Siekierka Stara doszło do zderzenia osobówki z motocyklem. Na miejscu zginęła jedna osoba – 39-letni kierujący jednośladem. Wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia zajęła się policja.