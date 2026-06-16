Miał prawo jazdy od kilku miesięcy. Pijany 18-latek rozbił auto i dachował

Do zdarzenia doszło 13 czerwca na trasie Gródek–Jabłonna Lacka.

18-latek miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.

Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy wydane niespełna cztery miesiące temu.

18-latek dachował oplem

W sobotę rano, około godziny 7.40, kierujący oplem 18-latek zjechał na prawe pobocze drogi. Samochód przewrócił się na dach, a następnie z impetem uderzył w przydrożne drzewo. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Młody kierowca wymagał pomocy medycznej i został przewieziony do szpitala w Sokołowie Podlaskim.

Dopiero zdał prawo jazdy

Podczas interwencji policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Badanie wykazało, że nastolatek prowadził auto po alkoholu. Miał w organizmie ponad pół promila! W związku z tym funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy. Jak się okazało, uprawnienia do kierowania pojazdami posiadał... od niespełna czterech miesięcy.

Śledczy badają teraz dokładny przebieg zdarzenia i ustalają wszystkie okoliczności, które doprowadziły do dachowania. Sprawdzane jest m.in., dlaczego młody kierowca zjechał z jezdni oraz jaki wpływ na zdarzenie miał jego stan trzeźwości.

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