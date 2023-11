Najpierw wyremontowali przystanki, teraz je niszczą by zasadzić zieleń. Absurd na ul. Grochowskiej

Warszawa. Wypadek w łączniku stacji mera Świętokrzyska

Do zdarzenia doszło około godziny 9, co potwierdza policja. - Pasażer przewrócił się na schodach. W momencie zdarzenia w łączniku przebywało dużo ludzi, gdyż chwilę wcześniej z peronu odjechał pociąg. Poszkodowany trafił do szpitala z urazem głowy – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” Natalia de Laurans, oficer prasowy Komisariatu Policji Metra Warszawskiego.

Informacja o wypadku pojawiła się w mediach społecznościowych. - Ludzie się tam kiedyś zadepczą - pisze autorka postu na Facebooku. Pod wpisem wywiązała się dyskusja na temat bezpieczeństwa. Pasażerowie zgodnie twierdzą, że obawiają się tego miejsca.

Dantejskie sceny na stacji metra Świętokrzyska.

Łącznik na stacji metra Świętokrzyska

O niebezpiecznym łączniku pisaliśmy na łamach „SE” wielokrotnie. To wąskie połączenie między peronami linii M1 i M2 w godzinach szczytu jest bardzo zatłoczone. Urzędnicy próbowali rozwiązać problem naklejając strzałki prowadzące pasażerów do przejścia nad peronami. Okazuje się jednak, że naklejki to za mało, żeby rozwiązać problem. Z przejścia korzystają dziennie dziesiątki tysięcy osób. Urzędnicy obiecywali, że jeśli problem nie zniknie, będą wprowadzali kolejne rozwiązania. Teraz zapytaliśmy jakie. Czekamy na odpowiedź ratusza.

W 2022 r. reporter "SE" sprawdził jak długo zajmuje przejście 50 metrów w godzinach szczytu. Pokonania wąskiego gardła między peronami zajęło blisko 3 minuty.