Wypadek w Markach. Kierowca Porsche roztrzaskał BMW i potrącił dwie osoby. Uciekł pieszo, trwa obława

Do wypadku doszło po godzinie 11 na ul. Piłsudskiego w Markach. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca porshe nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków i najechał na tył osobowego bmw, które potrąciło rowerzystę i pieszego na przejściu dla pieszych – mówi Monika Kaczyńska z policji w Wołominie. Na razie nie wiadomo, dokąd ani dlaczego uciekł sprawca zdarzenia. Nie wiemy tez, czy kierujący drugim samochodem był trzeźwi. Poszkodowani trafili do szpitala. Policja cały czas poszukuje sprawcy.

Pisaliśmy też o dramatycznym wypadku na Trasie Łazienkowskiej. W sobotę (28 września wieczorem, na wysokości Torwaru, mężczyzna wpadł pod koła osobowego samochodu. Ciężko ranny trafił karetką pogotowia do szpitala. Policjanci wyjaśniają jak dokładnie doszło do tego zdarzenia. Funkcjonariusze przekazali wstępne ustalenia. Więcej TUTAJ.

Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie Pytanie 1 z 10 999 – co to za numer? Pogotowie ratunkowe Policja Straż Pożarna Dalej