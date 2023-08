Warszawa. Wielki wąż leżał pod ławką na Żoliborzu! Do akcji ruszyli strażnicy

Ostatnie dni sierpnia 2021 roku zapisały się na stałe w historii Dobczyna, malutkiej miejscowości w powiecie wołomińskim. Od poniedziałkowego wieczora, 30 sierpnia, poszukiwano zaginione 13-latki – Zuzię i Kingę.

Jeszcze o godzinie 18 Zuzia kontaktowała się ze swoją mamą i zapewniała, że jest w stolicy. Monitoring uchwycił jednak nastolatki na ul. Mazowieckiej w Dobczynie. Szły z dworca, w rękach miały duże i ciężkie donice.

W poszukiwania nastolatek zaangażowali się mieszkańcy wsi, w której mieszkała Zuzia. Pomagali tez strażacy. Wówczas nikt nie przypuszczał, że nazajutrz okolicę obiegnie informacja o makabrycznym odkryciu.

– Ja z psem ze spaceru wracałem tamtędy, myślałem, że to manekiny. Na początku myślałem, że to grzybiarze stoją pod drzewem, że się chowali czy coś, no ale deszcze nie padał. Idę dalej i patrzę, takie czarne stroje, wszystko wymalowane te twarze jak lalki. Mówię: manekiny ktoś dla żartu sobie powiesił – mówił nam świadek.

Niestety, prawda okazała się bardziej przerażająca. To nie były manekiny, a Zuzia i Kinga. Obok 13-latek leżały donice.

Co ustaliła prokuratura? Czy ktoś odpowie za śmierć 13-latek?

Co zatem ustaliła prokuratura? – Postępowanie zostało umorzone. Postanowienie zostało wydane w dniu 31 stycznia 2022 r. i jest prawomocne – poinformowała „Super Express” prokurator Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

– Zebrany materiał dowodowy pozwolił wykluczyć celowe działanie innych osób nakierowane na nakłanianie lub pomoc pokrzywdzonym do targnięcia się na własne życie – wyjaśniła.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

