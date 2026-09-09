Z pociągu został wrak. W tragedii zginęła jedna osoba. Nowe fakty

Nie żyje jedna osoba

Ponure wieści płyną z Radomia. Jak ustalił „Super Express” jedna z ośmiu hospitalizowanych osób niestety zmarła.

Chodzi o katastrofę kolejową, do której doszło ok. godz. 11.15 na przejeździe kolejowym w miejscowości Sokolniki Suche. Pociąg pasażerski IC2820 relacji Lublin - Szczecin zderzył się z betoniarką. W tym momencie taborem podróżowała niemal setka pasażerów.

Początkowo w przestrzeni medialnej pojawiały się informacje jakoby to kierowca tira, jednak podinsp. Katarzyna Kucharska, oficer prasowy mazowieckiej policji, wyjaśniła, że osobą zmarłą jest jeden z pasażerów.

Informację tę potwierdził również szpital.

- W wyniku wypadku kolejowego do radomskiego szpitala specjalistycznego trafiły dwie osoby. Jedna z urazem kończyny dolnej, a druga w trakcie reanimacji. Niestety nie udało się jej uratować. Wspólnie ze służbami ustalamy tożsamość osób poszkodowanych i również uruchomiliśmy numer telefonu, pod którym osoby z rodziny mogą dowiadywać się informacji o stanie zdrowia swoich najbliższych - mówi Wiktoria Kościelniak, rzecznik Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Prokuratura wszczyna śledztwo

Sumarycznie rannych w zderzeniu zostało co najmniej 20 osób. Ci, którzy nie wymagali hospitalizacji zostali autokarami przewiezieni do biblioteki w pobliskiej miejscowości Skrzynno. Policja prowadzi już z nimi czynności procesowe i przesłuchania.

- Zabezpieczamy rejestratory i dane pociągu. Sprawdzimy też, czy we wraku pojazdu znajduje się rejestrator danych. Pomogą nam one wyjaśnić okoliczności tego wypadku. Wiele wskazuje na to, że betoniarka uderzyła w pierwszy wagon pociągu - wyjaśnia Robert Czerwiński z radomskiej prokuratury.