Z Radomia do Warszawy w godzinę. Pociągi będą rozwijać szaleńcze prędkości

Pociągi pojadą z zawrotną prędkością. Najkrótszy czas przejazdu to 54 minuty!

Od niedzieli, 11 czerwca zaczęła obowiązywać wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów. Wznowiono połączenie pociągów z Wieliszewa do Zegrza, o czym informowaliśmy was już kilka dni temu. Inwestycja umożliwia mieszkańcom podwarszawskich miejscowości bezpośredni dojazd do pracy i szkół w stolicy. Lepszy dostęp do kolei zyskali także mieszkańcy północnej części województwa mazowieckiego. Od niedzieli pociągi jadą z Ostrołęki do Chorzeli. Czas przejazdu na trasie Ostrołęka - Chorzele to około 45 minut. Wraz z nowymi połączeniami, skrócił się również czas podróży kolejnych.

I tak, po korekcie rozkładu jazdy na trasie od Radomia do Warszawy pociągi będą mogły osiągać prędkości nawet do 160 km/h. Dzięki takiej szaleńczej prędkości, podróż pomiędzy miastami potrwa jedynie 54 minuty.

Jak poinformowali kolejarze, zmiana rozkładu jazdy umożliwia wprowadzenie pociągów wakacyjnych i zapewnia PKP Polskim Liniom Kolejowym, realizację prac m.in. na stacji Warszawa Zachodnia, która poprawiają komfort, dostępność i bezpieczeństwo podróży koleją.

Wakacyjna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała do 2 września.