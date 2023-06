W pierwszą sobotę wakacji

Rusza pociąg „Słoneczny” z Warszawy nad morze. Daty, godziny odjazdu, ceny biletów

Już w pierwszą sobotę wakacji na trasę wyruszą pociągi Kolei Mazowieckich – „Słoneczny” do Ustki oraz „Słoneczny – BIS” do Gdyni. Podróż z Warszawy będzie trwała odpowiednio 6 i 4 godziny. Co ważne, nie zmienią się ceny biletów względem ubiegłorocznych.