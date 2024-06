i Autor: MZDiK w Radomiu MZDiK przywraca powszednie rozkłady jazdy autobusów. Sprawdź, które linie obejmie zmiana?

SZOKUJĄCY INCYDENT

Zaatakował pasażera szklaną butelką. Uderzył go w głowę i uciekł z autobusu

plis 22:33 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W Radomiu nietrzeźwy mężczyzna zaatakował przypadkowego pasażera w autobusie. Najpierw uderzył go butelką w głowę, potem uszkodził szybę i uciekł z pojazdu. Krótko po zdarzeniu 46-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję i trafił do celi. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.