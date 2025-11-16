Zabójstwo w Warszawie. Dwie osoby zatrzymane. Mężczyzna i kobieta w rękach policji po makabrycznym odkryciu

W warszawskim Wawrze dokonano makabrycznego odkrycia – znaleziono zwłoki 44-letniego mężczyzny.

W związku ze sprawą zatrzymano 37-letniego mężczyznę i 22-letnią kobietę, których rola w zdarzeniu wciąż jest badana.

Śledztwo trwa, a służby pracują nad ustaleniem okoliczności śmierci 44-latka.

Tragedia w Wawrze. Zginął 44-letni mężczyzna

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, 15 listopada, w godzinach popołudniowych. Patrol policji oraz służby dochodzeniowo-śledcze zostały wezwane do jednego z budynków przy ulicy Łabędziej w dzielnicy Wawer. Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze potwierdzili zgon 44-letniego mężczyzny. Teren natychmiast został zabezpieczony, a prokurator i technicy kryminalistyki rozpoczęli zabezpieczanie śladów.

„Po południu, w jednym z budynków przy ulicy Łabędzia w warszawskim Wawrze ujawniono zwłoki 44-letniego mężczyzny. Policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa Praga Południe zatrzymali już dwie osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem. To mężczyzna w wieku 37 lat i 22-letnia kobieta. Czynności w toku” - informowała Komenda Stołeczna Policji.

Tajemnica śmierci 44-latka. Kobieta i mężczyzna w rękach policji

Zatrzymane osoby, 37-letni mężczyzna i 22-letnia kobieta, początkowo oddaliły się z miejsca zdarzenia, informuje Miejski Reporter. Szybko zostały namierzone i ujęte. Obecnie pozostają one do dyspozycji śledczych.

– Zatrzymane osoby nie są obecnie podejrzewane o zabójstwo, trwają czynności wyjaśniające ich powiązanie ze śmiercią 44-latka – przekazał w niedzielę nadkom. Jacek Wiśniewski z KSP.

Ich rola w całym zajściu jest wciąż badana. Śledczy będą teraz szczegółowo analizować ich zeznania oraz wszelkie dowody, by ustalić, jaki był ich związek z ofiarą i czy mieli udział w jej śmierci.

Teren wokół budynku przy ulicy Łabędziej został szczelnie zabezpieczony. Dostęp do niego mają wyłącznie służby prowadzące czynności śledcze. Na miejscu intensywnie pracowali policjanci, technicy kryminalistyki oraz prokurator. Celem ich działań jest odtworzenie dokładnego przebiegu zdarzenia oraz ustalenie wszelkich okoliczności, w jakich doszło do śmierci 44-latka.