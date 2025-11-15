Zwłoki mężczyzny w warszawskim Wawrze. Policja zatrzymała dwie osoby!

W warszawskim Wawrze odkryto ciało 44-letniego mężczyzny przy ulicy Łabędzia.

Policja zatrzymała dwie osoby – 37-letniego mężczyznę i 22-letnią kobietę – podejrzewane o związek ze zdarzeniem.

Śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 44-latka jest w toku.

W sobotę, 15 listopada po południu, w jednym z budynków przy ulicy Łabędzia w warszawskim Wawrze, odkryto ciało 44-letniego mężczyzny. Informację o zdarzeniu przekazała Stołeczna Policja za pośrednictwem platformy X.

– Policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa Praga Południe zatrzymali już dwie osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem. To mężczyzna w wieku 37 lat i 22-letnia kobieta. Czynności w toku – czytamy w komunikacie.

Dzisiaj po południu, w jednym z budynków przy ulicy Łabędzia na warszawskim Wawrze ujawniono zwłoki 44-letniego mężczyzny. Policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa Praga Południe zatrzymali już dwie osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem. To mężczyzna w wieku 37 lat i…— Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 15, 2025

Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie, mające na celu wyjaśnienie okoliczności śmierci mężczyzny. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat zdarzenia proszone są o kontakt z Komendą Rejonową Warszawa Praga Południe.

Sprawa jest w toku, a śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań. W takich sytuacjach wszelkie informacje mogą okazać się istotne w ustaleniu przebiegu tragicznych wydarzeń, które doprowadziły do śmierci 44-latka.