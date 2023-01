Zaginęli nastolatkowie Janek Łata i Kewin Topczewski. Pilny apel rodziców

Post z prośbą o pomoc w odnalezieniu Kewina pojawił się na jednej z grup na Facebooku zrzeszających mieszkańców Targówka. - Zaginął mój syn Kewin Topczewski lat 14. Ostatni raz widziany 7.01, ubrany w czarną zimowa kurtkę, czarną bluzę, czarne dresowe spodnie, pomarańczowe buty sportowe i czarną czapkę z daszkiem. Jeżeli ktoś go widział lub wie coś na temat miejsca jego pobytu, proszę do mnie pisać - czytamy w poruszającym wpisie. Jak wynika z dalszych informacji, Kewin może przebywać ze swoim młodszym kolegą Jankiem Łatą (12 l.), którego również szukają rodzice. - Janek pochodzi z Warszawy w województwie Mazowieckim. Dnia 7.01.23 roku roku opuścił swoje miejsce zamieszkania, nie informując nikogo dokąd się udaje. Ostatni raz widziany był w okolicach Bródna i Saskiej Kępy. Zaginiony do chwili obecnej nie nawiązał z nikim bliskim kontaktu i nie powrócił do miejsca zamieszkania - czytamy w poście na Facebooku. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu osoby zaginionej, bądź mają jakiekolwiek informacje dotyczące zaginięcia proszone są o kontakt pod numerem alarmowym 112 lub z Komendą Policji w Warszawa - Targówek pod nr. Tel 47 723 81 71.

Sonda Czy szukałeś/aś kiedyś osoby zaginionej? Tak Nie

Jak rozpoznać u dziecka pierwsze symptomy depresji?

Posłuchaj ważnej rozmowy z ekspertką.