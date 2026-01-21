Tajemnicze zaginięcie 15-letniej Veroniki. Potrzebna pomoc w poszukiwaniach nastolatki

Policja z Ochoty prowadzi intensywne poszukiwania 15-letniej Veroniki Odnoralovej, która zaginęła 16 stycznia. Nastolatka samowolnie oddaliła się z miejsca zamieszkania i do tej pory nie wróciła. Policja apeluje do wszystkich osób, które widziały zaginioną lub posiadają jakiekolwiek informacje o jej miejscu pobytu, o pilny kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III. Każda informacja może okazać się kluczowa w ustaleniu jej aktualnego miejsca pobytu.

Zaginęła 15-letnia Veronika. Potrzebna pomoc w poszukiwaniach nastolatki

Autor: Policjal; Fotodax/ Shutterstock
  • Policja z Ochoty poszukuje 15-letniej Veroniki Odnoralovej, która zaginęła 16 stycznia.
  • Dziewczyna wyszła z domu i do tej pory nie wróciła.
  • Zaginiona ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i długie blond włosy.

Veronika Odnoralova zaginęła na Ochocie. Jak wygląda zaginiona?

Policjanci z Ochoty pod nadzorem prokuratora prowadzą intensywne śledztwo mające na celu ustalenie, gdzie przebywa 15-letnia Veronika Odnoralova. Wyszła z domu przy ul. Wschodu Słońca około godziny 14:30 w piątek, 16 stycznia. Od tamtej pory nie dała znaku życia.

W dniu zaginięcia nastolatka ubrana była w czarną kurtkę, szare lub czarne spodnie dresowe oraz czarne sportowe buty. Miała ze sobą sportową torbę i damską torebkę koloru czarnego.

Rysopis zaginionej:

  • wiek: 15 lat (jak informuje policja, dziewczyna wygląda na pełnoletnią),
  • wzrost: około 160 cm,
  • włosy: blond, długość za ramiona,
  • sylwetka: szczupła,
  • uzębienie: pełne,
  • nos: normalny, lekko zadarty.
Wiesz, gdzie jest Veronika? Skontaktuj się z policją

Każdy, kto widział zaginioną Veronikę lub posiada jakiekolwiek informacje o jej miejscu pobytu, proszone są o pilny kontakt z policją. Każda, nawet najdrobniejsza informacja, może okazać się cenna i pomóc w odnalezieniu dziewczyny.

"Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej są proszone o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III przy ul. Opaczewskiej 8, tel. 47 723 93 50, 47 723 93 51, 723 93 43 lub najbliższą jednostką Policji lub całodobowymi numerami 112 i 997. Informacje można również przekazywać na adres: [email protected]" - przekazała asp. Małgorzata Gębczyńska.

