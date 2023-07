Krzysiek nie wrócił do domu. Słowa ojca łamią najtwardsze serca. Mówi o aniele

Polski policjant uratował topielca podczas urlopu w Turcji. Prawie go utopił ale zastosował specjalną technikę

Krzysztof Dymiński, zaginiony 16-latek spod Ożarowa Mazowieckiego od ponad miesiąca nie skontaktował się ze swoimi bliskimi. Chłopak wyszedł z domu, gdzie mieszkał i słuch po nim zaginął. – Krzysztof rano z nami zaczął dzień. Pojechał z nami do Warszawy. Jechaliśmy jednym samochodem. Potem był u mnie w pracy. Dostałam od niego kwiaty na Dzień Matki, a potem poszedł do szkoły – opowiadała matka zaginionego w rozmowie z „goniec.pl”.

Tego samego dnia, kobieta po raz kolejny rozmawiała ze swoim synem. Tym razem, było to wieczorem. – Późno szłam spać, więc zajrzałam do jego pokoju. Pocałowałam go w czoło, czego zwykle nie robię i mówię "synu odłóż telefon, bo śpisz z telefonem". Odpowiedział "dobrze" i odłożył aparat – wyjaśnia mama chłopaka w rozmowie z dziennikarzem „Faktu”. Chłopaka już z samego rana nie było w domu. Po kilku godzinach poszukiwań przez jego rodziców, sprawa została zgłoszona na policji.

Chłopak ostatni raz był widziany w okolicach godziny 6 na moście Gdańskim w sobotę, 27 maja.

Ojciec zaginionego Krzyśka mówił o aniele. Te słowa łamią najtwardsze serca

W ostatnich dniach w programie telewizyjnym „Alarm!” dla TVP nagrano materiał z rodzicami i znajomymi Krzysztofa Dymińskiego. Wspominano w nim między innymi o tym, jak chłopak zachowywał się ostatniego dnia przed zaginięciem, jak zachowywał się podczas imprezy, ogniska z przyjaciółmi.

Jednak to, co powiedział ojciec zaginionego, łamie najtwardsze serca. Mężczyzna nie mógł powstrzymać się od łez.

– Wielokrotnie zadaję sobie pytanie, dlaczego Bóg, albo ktoś, nie postawił na jego drodze, jak szedł tym mostem, jakiejś osoby albo anioła, który powiedziałby: "słuchaj, co ty robisz, zatrzymaj się", albo zatrzymał go, żeby gdzieś indziej nie wyjechał poza dom – słyszymy w programie.

Krzysztof Dymiński. Rysopis zaginionego

Krzysztof Dymiński urodził się w 2007 roku. W dniu zaginięcia był ubrany w granatową bluzę z dużym logiem ADIDAS z przodu w kolorze białym, spodnie ciemne oraz buty czarne marki Diesel. Ma około 180 cm wzrostu. Ma szczupłą sylwetkę, faliste włosy i aparat na zęby.

Ktokolwiek widział nastolatka lub posiada informacje o miejscu jego pobytu, prosimy o pilny kontakt z Komisariatem Policji w Ożarowie Mazowieckim pod numerem 47 805 21 86 lub z rodziną pod numerem 604 944 800.