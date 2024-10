Zarzuty dla 86-latka, który przejechał busem emeryta na Ursynowie. Wiemy jaka kara mu grozi

Samolot LOT-u krążył nad Warszawą. Wiadomo, co się stało

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na ulicy Herbsta na Ursynowie. 86-letni kierujący busem w trakcie manewru parkowania wjechał na chodnik i potrącił 75-letniego pieszego. Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 17.52. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że prawdopodobnie kierujący volkswagenem podczas manewru parkowania, nie zauważył 75-letniego mężczyzny. W wyniku tego zdarzenia pieszy został przygnieciony przez pojazd, nie udało się go uratować – mówił w dniu wypadku Jacek Wiśniewski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Teraz sprawca usłyszał zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Jak podaje portal haloursynow.pl, 86-latek zasłabł chwilę po wypadku. Śledczy wezwali go po tym, jak poczuł się lepiej. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia. Został objęty dozorem policji, musi stawiać się na komisariacie raz w miesiącu – powiedział portalowi Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Seniorowi grozi nawet 8 lat więzienia.