Zasłabł za kierownicą, zjechał z drogi i uderzył mercedesem w znak. Śmigłowiec ratunkowy w akcji

Dramat w podwarszawskich Jankach. Starszy mężczyzna zasłabł za kierownicą w trakcie jazdy i uderzył w znak. Do akcji ratunkowej ruszyły wszystkie służby, lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Jak wynika ze wstępnych informacji, mężczyzna był reanimowany. Po przywróceniu czynności życiowych został przekazany załodze LPR i następnie przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Czekamy na komentarz policji.
Artykuł będzie aktualizowany.
