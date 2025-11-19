Zasłabł za kierownicą, zjechał z drogi i uderzył mercedesem w znak. Śmigłowiec ratunkowy w akcji

Dramat w podwarszawskich Jankach. Starszy mężczyzna zasłabł za kierownicą w trakcie jazdy i uderzył w znak. Do akcji ratunkowej ruszyły wszystkie służby, lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

i Autor: Grzegorz Kluczyński