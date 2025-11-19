Wielka dziura w torach w centrum Warszawy. Sypią się na naszych oczach!

- W centrum Warszawy, w Al. Jerozolimskich, tory tramwajowe dosłownie się kruszą.
- "Zmęczenie materiału" to oficjalna przyczyna problemu, który wymusił ograniczenie prędkości i tymczasowe zabezpieczenia.
- Czy mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie i kiedy nastąpi generalna wymiana szyn?
Dziura w torach tramwajowych w centrum Warszawy. Co się stało?
W Tramwajach Warszawskich nie mają wątpliwości - przyczyną jest tzw. „zmęczenie materiału” z powodu intensywnego ruchu tramwajowego. Tory w tym miejscu mają już swoje lata i dosłownie kruszą się na naszych oczach. Każdy przejazd tramwaju potęguje problem, dlatego fragment torowiska został tymczasowo zaspawany i odpowiednio zabezpieczony.
Rzecznik spółki, Witold Urbanowicz, zapewnia, że obecnie miejsce nie stanowi zagrożenia dla podróżnych ani dla tramwajów: - Szyna jest zabezpieczona doraźnie. Przy sprzyjających warunkach w porze nocnej dokonamy wstawki - mówi.
Zapowiedziana wielka wymiana szyn
Dobre wieści dla pasażerów są takie, że w 2026 roku Al. Jerozolimskie czeka duża wymiana torów. Od rzecznika słyszymy, że obecnie Tramwaje Warszawskie kończą etap przygotowania dokumentacji do remontu. Zmodernizowane torowisko poprawi komfort podróży i zwiększy bezpieczeństwo tramwajów w samym sercu miasta.
- Przygotowujemy się do remontu i kończymy dokumentację projektową generalnej wymiany szyn w Al. Jerozolimskich. Prace będą wymagały czasowego zamknięcia trasy, ale po ich zakończeniu pasażerowie odczują znaczną poprawę komfortu przejazdu - dodaje Urbanowicz. Zaznacza, że więcej informacji pojawi się dopiero w przyszłym roku. Regularna wymiana torów w centrum Warszawy jest konieczna, aby uniknąć groźniejszych awarii w przyszłości.