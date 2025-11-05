Sprawa Doriana S. zszokowała nawet doświadczonych prawników. „Nie miałam jeszcze do czynienia z tak okrutną zbrodnią”

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-11-05 14:04

Sprawa Doriana S. zszokowała nie tylko opinię publiczną. Bestialstwo, z jakim oprawca potraktował przypadkowo spotkaną młodą dziewczynę poruszyło nawet doświadczonych prawników. – W procesie o tak okrutną zbrodnię jeszcze nie miałam okazji uczestniczyć. I mam nadzieję, że nie będę miała w przyszłości – powiedziała adwokat reprezentująca rodzinę zamordowanej Lizy († 25 l.).

Dorian S. zszokował nawet doświadczonych prawników. „Nie miałam jeszcze do czynienia z tak okrutną zbrodnią”

We wtorek (4 listopada) Sąd Apelacyjny w Warszawie w pełni podtrzymał wyrok I instancji skazujący Doriana S. na dożywocie i zapłatę 200 tys. zł na rzecz chłopaka Lizy. Po ogłoszeniu wyroku z mediami rozmawiała adwokat reprezentująca w sprawie oskarżycieli posiłkowych. Wyrok uznała za słuszny. – Nie można doszukiwać się w nim żadnych błędów. Cała argumentacja, jaką wskazywał sąd, została w II instancji przyjęta i powielona. Nie ma absolutnie żadnych błędów proceduralnych lub procesowych – powiedziała mec. Ewelina Zdunek.

Dodała, że mimo doświadczenia w sprawach karnych nie spotkała się jeszcze z takim bestialstwem. – Jestem obrońcą, który występuje w sprawach karnych i miałam do czynienia z przeróżnymi przestępstwami. Jednak z tego typu zarzutem, gdzie w ramach jednego działania mamy do czynienia z aż trzema zbrodniami, czyli rabunku, gwałtu i morderstwa, w mojej praktyce spotkałam się pierwszy raz. W procesie o tak okrutną zbrodnię jeszcze nie miałam okazji uczestniczyć. I mam nadzieję, że nie będę miała w przyszłości – dodała prawniczka.

Polecany artykuł:

Apelacja od wyroku dożywocia dla zabójcy Lizy z Białorusi. Dorian S. nie pojawi…
Dorian S. stanął przed sądem. Powiedział, że nie chciał zabić 25-letniej Lizy

Mec. Zdunek uważa wyrok za sprawiedliwy. – Fakt, że karę będzie spędzał na oddziale terapeutycznym nie budzi naszej wątpliwości z uwagi na treść opinii biegłych. Sam fakt kary eliminującej ze społeczeństwa jest wystarczającą i sprawiedliwą reakcją organów wymiaru sprawiedliwości – podsumowała.

Polecany artykuł:

Morderstwo 25-letniej Lizy w centrum Warszawy. Dorian S. w sądzie! [RELACJA]
Morderstwo 25-letniej Lizy. Dorian S. w sądzie. [RELACJA Z PROCESU]
13 zdjęć

Dorian S. po zbrodni napisał do swojego ojca

Poruszenie na sali wywoałył przywołane przez sędziego referenta wiaodmości, jakie S. wysłał swojemu ojcu po zgwałceniu, ograbieniu z wartościowych rzeczy i porzuceniu w bramie nagiej Lizy. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DORIAN S.
WARSZAWA