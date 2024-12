Brutalne morderstwo 25-letniej Lizy w Warszawie. Dziś rusza proces Doriana S.

Warszawa. Zgwałcenie i morderstwo 25-letniej Lizy. Rusza proces Doriana S.

Do zbrodni doszło 25 lutego 2024 roku. W bramie przy ulicy Żurawiej w centrum Warszawy leżała naga i nieprzytomna kobieta. Znalazł ją dozorca. Niestety, obrażenia zadane 25-letniej Lizie były zbyt poważne. Zmarła w szpitalu. Badania potwierdziły, że przed śmiercią została brutalnie zgwałcona.

Śledczy szybko wpadli na trop sprawcy. 23-letni Dorian S. został zatrzymany jeszcze tego samego dnia i początkowo usłyszał zarzuty rozboju, przestępstwa na tle seksualnym oraz usiłowania zabójstwa z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. Po śmierci Białorusinki zmieniono zarzuty na zabójstwo na tle seksualnym i rabunkowym. Biegli po obserwacji psychiatrycznej Doriana S. potwierdzili, że był poczytalny.

W środę 4 grudnia 2024 roku rusza proces. Pierwsza rozprawa rozpocznie się o godz. 10 w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Złożenie trumny z ciałem 25-letniej Lizy do grobu. Tym razem już nie szła sama

Liza konała obok przechodniów. Nikt nie zareagował

Nikt nie pomógł Lizie, nikt nie zareagował. Mimo że obok bramy, gdzie doszło do przestępstwa, przechodzili ludzie. Stacja TVN podawała, że dwie kobiety nawet przystanęły tam na chwilę, co nagrały kamery monitoringu. Nie sprawdziły jednak, czy 25-latce dzieje się krzywda.

Na policji zeznały, że wyglądało im to na dobrowolny stosunek seksualny, prawdopodobnie pary osób bezdomnych. Mężczyzna, którego zobaczyły w bramie, miał się do nich wulgarnie odnosić – kazać im odejść. A one, nie mając świadomości tego, co naprawdę się tam dzieje, posłuchały. Wystraszyły się. Dopiero z późniejszych relacji medialnych miały dowiedzieć się, że doszło do gwałtu.