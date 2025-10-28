Apelacja od wyroku dożywocia dla zabójcy Lizy z Białorusi. Dorian S. nie pojawił się w sądzie

Dorian S. został skazany na dożywocie w styczniu 2025 roku za brutalny zgwałcenie i zabójstwo Lizy, do którego doszło 25 lutego 2024 roku w bramie kamienicy przy ul. Żurawiej w Warszawie.

We wtorek, 28 października, w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie odbyła się apelacja Doriana S. od wyroku dożywotniego pozbawienia wolności za zgwałcenie i zabójstwo 25-letniej Lizy z Białorusi.

Obrona Doriana S. domaga się uchylenia wyroku, argumentując to błędami w procesie oraz potrzebą ponownej oceny poczytalności oskarżonego.

Sąd Okręgowy zasądził również 200 tys. zł dla partnera ofiary, podkreślając konieczność ochronY społeczeństwa przed podobnymi sprawcami.

Dorian S. zgwałcił i zamordował 25-letnią Lizę

Do makabry doszło 25 lutego 2024 roku w bramie kamienicy przy ul. Żurawiej w Warszawie. Dozorca znalazł nagą, nieprzytomną kobietę. Zmarła po kilku dniach w szpitalu. Policja jeszcze tego samego dnia zatrzymała Doriana S. W jego mieszkaniu odkryto nóż, kominiarkę i inne dowody zbrodni.

Wyrok? Dożywocie. "O oskarżonym należy jak najszybciej zapomnieć"

Dorian S. stanął przed sądem i już w styczniu 2025 roku skazano go na dożywocie w systemie terapeutycznym. Sąd zasądził również 200 tys. zł dla partnera ofiary. Sędzia podkreślał dramat ofiary i konieczność „nie robienia z mordercy gwiazdy”.

– O oskarżonym zdaniem sądu należy jak najszybciej zapomnieć, wymazać go z pamięci, by zło, jakie uczynił nie stało się atrakcją, jak mówiły pełnomocniczki jakiś filmów, czy seriali. To bowiem Liza doświadczyła bólu, przerażenia. Doświadczyła w końcu śmierci – podkreślił sędzia w ustnym uzasadnieniu.

– Biorąc pod uwagę charakter sprawy, przebieg oraz zachowanie sprawcy wydaje nam się, że to jest jedyna możliwość, aby ochronić społeczeństwo przed przebywaniem takich sprawców na wolności. Ryzyko dopuszczenia podobnego czynu w przyszłości jest bardzo wysokie – mówił wówczas adw. Karol Dróżdż.

Obrona mordercy i gwałciciela chce uchylenia wyroku

Obrona – adwokat Patryk Wrycza oraz adwokat Michał Świetosławski – nie zgodziła się z takim przebiegiem rozprawy i chce uchylenia wyroku. Mówi o błędach w procesie i potrzebie kolejnych badań psychiatrycznych.

Uważa również, że tak jak to było na poprzednich rozprawach toczących się przez sądem okręgowym, jawność sprawy powinna zostać wyłączona.

– W sprawie poruszane są kwestie życia prywatnego, sfery życia erotycznego oraz kwestie procesu wychowania oskarżonego, w części opisy te są drastyczne – tłumaczył między innymi adw. Wrycza. Po złożonych wnioskach, sąd zdecydował się częściowo wyłączyć jasność rozprawy.

Nie wiadomo na razie, czy sąd wyda wyrok od razu, czyli we wtorek (28 października). Możliwe jest odroczenie albo ponowne rozpoznanie sprawy. Jedno jest pewne, ta zbrodnia wciąż budzi ogromne emocje w całej Polsce.