Takiego SMS-a Dorian S. wysłał ojcu po gwałcie na Lizie. Wstrząsające, co napisał

2025-11-04 17:27

To już pewne. Zabójca i gwałciciel Dorian S. (25 l.) nie wyjdzie z więzienia. Właśnie uprawomocnił się wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Choć na sali sądowej nie było oskarżonego, to padły słowa, które zszokowały wszystkich obecnych. Sędzia przytoczył treść wiadomości, jakie skazany wysłał bliskiej osobie zaraz po dokonaniu zbrodni.

W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie toczył się proces odwoławczy Doriana S. (25 l.). Obrona zaskarżyła wyrok I instancji, skazujący mężczyznę na karę dożywotniego więzienia za gwałt, rabunek i zabójstwo Lizy († 25 l.). Sąd w całości odrzucił argumentację obrońców. We wtorek (4 listopada) zapadł ostateczny wyrok. Sąd uznał, że sprawca nie zasługuje na niższą karę. Odbędzie ją w systemie terapeutycznym.

Podczas ustnego uzasadnienia wyroku sędzia przytoczył szokujące wiadomości, jakie Dorian S. wysłał swojemu ojcu kilka godzin po napaści na bezbronną dziewczynę: – „Tato, pomocy. Odj****em i nie wiem, co robić. Proszę pomóż mi, błagam” – napisał po godz. 6 rano, czyli w niespełna dwie godziny od napaści na Lizę w bramie przy ul. Żurawiej. W kolejnej wiadomości wysłanej 5 godzin później pisał: – „Pobiłem kogoś i jak odchodziłem to się nie ruszał ani nie oddychał. Po prostu zabiłem kogoś. Ja nie wiem dlaczego pijany byłem".

Ten drugi SMS był jednym z argumentów, jakie podnosiła obrona. Jej ostatnie zdanie, w którym sprawca napisał „ja nie wiem dlaczego pijany byłem" miało świadczyć o tym, że nie wie, dlaczego był pijany. Dorian S. twierdził, że feralnej nocy bawiąc się w jednym z klubów, ktoś musiał mu czegoś dosypać do drinka i dlatego dopuścił się zbrodni. Sąd uznał jednak, że to zdanie wyrwane z kontekstu ma zupełnie inne znaczenie.

Nie potwierdziła się też wersja o dosypaniu S. pigułki gwałtu do drinka. – Biegli stwierdzili, że nic nie wskazywało na jakiekolwiek upośledzenie zachowania oskarżonego. Było ono racjonalne, od początku do końca planowe – wyjaśnił sędzia. Po ogłoszeniu wyroku obrońcy Doriana S. zapytani o kasację, powiedzieli, że najpierw zapoznają się z pisemnym uzasadnieniem sądu.

