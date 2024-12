Zderzenie tramwajów w Warszawie. Są ranni

O co chodzi?

Do wypadku doszło w poniedziałek (2.12) po godzinie 18, na dojeździe do węzła Pułkowa od strony mostu Północnego. Tramwaj linii numer 2 najechał na stojący tramwaj tej samej linii w kierunku pętli metro Młociny. - W zderzeniu dwóch tramwajów poszkodowanych zostało sześć osób, z tego trzy pojechały do szpitala, a kolejne trzy opatrzono na miejscu - powiedział PAP sierżant sztabowy Paweł Chmura ze Śródmiejskiej Komendy Rejonowej Policji. Przekazał, że powodem wypadku była awaria hamulca w jednym z tramwajów. Motorniczowie byli trzeźwi.

- Pierwszy tramwaj zatrzymał się gwałtownie i uderzył w tramwaj drugiej linii – powiedział PAP starszy kapitan Piotr Świerkot z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej. Przekazał, że na miejscu było osiem zastępów Straży Pożarnej w tym sekcja medyczna.

Z powodu wypadku nastąpiły utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 2 i 17. - W związku z zablokowanym przejazdem ul. Zgrupowania AK Kampinos tramwaje linii 17 skierowano na następującą trasę objazdową: Marymoncka – Zgrupowania AK Kampinos – Metro Młociny - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Zawieszono do odwołania linię nr 2. W zamian uruchomiono autobusową linię "Za tramwaj" na trasie: Metro Młociny – al. Wittek – most M. Skłodowskiej-Curie – Myśliborska – Światowida – Winnica.