Ze słuchawkami na uszach przechodził przez tory. 22-latka potrącił pociąg, policja mówi o cudzie

Alicja Franczuk
2026-03-24 12:40

Potworny wypadek na przejeździe kolejowym pod Warszawą. Z relacji świadków wynika, że młody mężczyzna przechodził przez przejście dla pieszych ze słuchawkami na uszach. Nagle znalazł się pod nadjeżdżającym pociągiem! Policja mówi o cudzie i ostrzega innych.

Michalin. 22-latek potrącony przez pociąg

Informacje o dramacie, który rozegrał się we wtorkowy ranek (24 marca) pod Warszawą, potwierdza otwocka policja. - Do zdarzenia doszło przed godziną 10 na wyznaczonym przejściu przez torowisko w miejscowości Michalin. Jak wynika z relacji świadków, 22-latek przechodził przez to torowisko ze słuchawkami na uszach. Został potrącony przez nadjeżdżający pociąg - przekazał podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Jak dodał, młody mężczyzna miał ogromne szczęście. To właściwie cud, że przeżył ten wypadek! Służby musiały wydobyć go spod składu. - Trafił do szpitala na szczęście bez poważnych obrażeń - poinformował podkom. Domarecki.

Polecany artykuł:

Śmiertelny wypadek na torach w Radomiu. Na miejscu prokurator, pociągi opóźnione

Pieszy ukarany

Poturbowane ciało zapewne boli 22-latka. Jak się okazuje, zaboli go również portfel. Policja ukarała go bowiem mandatem!

- Musieliśmy wyciągnąć pewne konsekwencje. Został ukarany mandatem w wysokości 500 zł - przekazał policjant.

Polecany artykuł:

Śledztwo po tragicznym pożarze strzelnicy w Warszawie. Jeden pracownik wciąż wa…

Ważny apel policji

Policja apeluje do pieszych, by przechodząc przez torowiska i przejścia dla pieszych, zachowali szczególną ostrożność i rozwagę. - Odłóżcie telefon. Jeżeli macie słuchawki w uszach, korzystajcie z nich w taki sposób, by słyszeć, co dzieje się dookoła. Dziś mężczyzna miał bardzo dużo szczęścia, ale mogło to skończyć się dla niego zupełnie inaczej - prosi podkom. Patryk Domarecki z otwockiej komendy.

Potrącony na torach w Józefowie
Galeria zdjęć 10

Utrudnienia dla pasażerów

Poranny wypadek na stacji spowodował utrudnienia na kolei. Od godz. 10:15 wprowadzone zostało wzajemne honorowanie biletów KM-SKM na odcinku Warszawa Zachodnia – Otwock.

„Z powodu zdarzenia w rejonie przystanku osobowego Michalin występują utrudnienia w kursowaniu pociągów na linii kolejowej nr 7 (SKM linii S1 oraz KM linii R1 i R7). Możliwe są opóźnienia, odwołania oraz relacje skrócone pociągów” - podaje Warszawski Transport Publiczny.

Polecany artykuł:

Monika polewała małą Julcię żrącymi substancjami. Oszpecała córkę, by wyłudzać …
Justyna zginęła pod kołami pociągu
Sonda
Czy wszystkie przejazdy kolejowe powinny być strzeżone?
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK NA TORACH
POLICJA OTWOCK
KOLEJE MAZOWIECKIE