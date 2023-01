Czego warszawiacy życzą sobie w nadchodzącym roku?

Warszawa. Czego mieszkańcy życzą sobie w nadchodzącym 2023 roku?

Tak jak Święta Bożego Narodzenia, tak Sylwester nie może odbyć się bez składania życzeń. Zapytaliśmy warszawiaków, czego życzyliby sobie oraz swojemu miasto z okazji nadchodzącego nowego roku. Kilka osób wspominało o lepszej komunikacji miejskiej. – Chciałabym, żeby poprawiono komunikację miejską. Więcej linii na najczęściej uczęszczanych trasach. Bardzo podoba mi się budowa tramwaju na Wilanów, więc jestem z tego bardzo zadowolona – mówiła Małgorzata Grochowiak (64 l.).

Najczęściej jednak mieszkańcy życzyli sobie zdrowia i spełnienia najskrytszych marzeń. – Żeby było szczęśliwie i wesoło w mieście, ale również w życiu osobistym i codziennym – życzy Sylwester Kobylarz (52 l.).

Zapytaliśmy warszawiaków również o konkretne inwestycje, jakich zmian oczekiwaliby w stolicy w nadchodzącym roku. – Myślę, że w Warszawie jest duże pole do popisu. Świetnie, gdyby pojawiło się na mapie stolicy więcej placów zabaw i boisk, które będą naprawdę dobrze wykorzystywane przez młodych – mówił Piotr Michalski (52 l.). Oksana Shendera (54 l.) życzyła zaś wszystkim, by w końcu rozpoczęła się budowa trzeciej linii metra. – Gdybyśmy mieli kolejną linię, myślę, że o wiele poprawiłaby się komunikacja miejska i dojazdy do najdalszych zakamarków stolicy – życzyła.

– Dla siebie i wszystkich warszawiaków – mniej trosk życia codziennego. Inflacja, o której rząd wspomina, nie jest do końca współmierna z tym, co widzimy w sklepie, więc życzę wszystkim niższych cen produktów spożywczych. Oprócz tego zdrowia, szczęścia, pogody ducha, radości i więcej empatii do drugiego człowieka – podsumowała życzenia dla warszawiaków Beata Piotrowska (45 l.).

„Żeby zbudowali trzecią linię metra”. Tego właśnie warszawiacy życzą sobie w nadchodzącym roku! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.