Zeus, Ares i Atena są wśród nas! Niektóre imiona wybrane przez rodziców mogą zaskoczyć

Alicja Franczuk
2026-03-25 9:55

Starożytne wierzenia od stuleci rozbudzają ludzką wyobraźnię i kształtują kulturę, ale ich wpływ wykracza daleko poza szkolne lektury. Współcześni rodzice traktują antyczne opowieści jako doskonałe źródło niezwykłych imion dla swoich pociech. Dzięki takim decyzjom w naszym kraju żyją obecnie prawdziwi olimpijscy bogowie. Rejestr PESEL potwierdza, że po polskich ulicach chodzą panowie noszący imiona Zeus, Ares czy Apollo. Wśród obywatelek naszego kraju bez problemu znajdziemy natomiast kobiety nazwane Gaja, Atena oraz Afrodyta.

Mitologia grecka wciąż inspiruje. Od szkolnych lektur do codzienności

Zbiór starożytnych opowieści o niezwykłych potworach, potężnych bóstwach i walecznych herosach stanowi nieustanne źródło natchnienia dla twórców, myślicieli oraz artystów. Historie przepełnione intrygami, gwałtownymi uczuciami i dramatycznymi zwrotami akcji ukształtowały fundamenty zachodniej cywilizacji, zostawiając trwały ślad w literaturze oraz języku. Zdecydowana większość Polaków doskonale pamięta szkolne lekcje i klasyczne opracowanie autorstwa Jana Parandowskiego, które w bardzo przystępny sposób otwierało przed uczniami świat olimpijskich konfliktów, romansów i niezwykłych przygód Zeusa, Hery czy Ateny. Przekazywane przez wieki opowieści pozwalają nam dzisiaj pojąć pochodzenie licznych archetypów i kulturowych symboli, a jednocześnie zachwycać się niesamowitą wyobraźnią mieszkańców starożytnej Hellady.

Baza PESEL pełna niespodzianek. Panteon bóstw inspiracją dla rodziców

Zróżnicowane postacie i głęboka symbolika starożytnych wierzeń stały się w ostatnich latach niezwykle popularnym drogowskazem dla matek i ojców, którzy pragną nazwać swoje potomstwo w niebanalny sposób. Sięgnięcie po imiona należące do herosów, bogów oraz mitycznych bohaterów stanowi nie tylko ukłon w stronę antycznego dziedzictwa, ale przede wszystkim gwarantuje nadanie dziecku tożsamości o niezwykle bogatej historii.

Konkretne postacie niosą ze sobą przypisane od wieków, bardzo wyraziste wartości i cechy charakteru. Wybór imienia Atena ma stanowić symbol ponadprzeciętnej mądrości, Helena odnosi się do zniewalającego piękna, natomiast Ares z założenia reprezentuje ogromną siłę ducha oraz niezachwianą odwagę. Współcześni opiekunowie poszukują w starożytnych tekstach unikalnych rozwiązań, które budzą wyłącznie pozytywne emocje i pozwalają ich dzieciom wyróżnić się w społeczeństwie, dając im wyjątkowe imię z własną, niepowtarzalną historią.

Zeus i Achilles mieszkają w Polsce. Mitologiczne imiona podbijają kraj

Dokładna analiza państwowego rejestru PESEL pod kątem występowania antycznych patronów przynosi niezwykle interesujące rezultaty. Wiele osób z pewnością ze zdumieniem przyjmie fakt, że polskimi ulicami spaceruje naprawdę pokaźna grupa Achillesów oraz Zeusów. Stanowi to jednak zaledwie ułamek wszystkich niesamowitych odkryć. W poniższej galerii zdjęć można zapoznać się ze szczegółowymi danymi na temat występowania tych wyjątkowych, starożytnych imion w naszym kraju.

Bogowie greccy są wśród nas! Apollo, Herkules, Atena, a nawet sam Zeus!
