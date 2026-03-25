Zeus, Ares i Atena są wśród nas! Niektóre imiona wybrane przez rodziców mogą zaskoczyć

Mitologia grecka wciąż inspiruje. Od szkolnych lektur do codzienności

Zbiór starożytnych opowieści o niezwykłych potworach, potężnych bóstwach i walecznych herosach stanowi nieustanne źródło natchnienia dla twórców, myślicieli oraz artystów. Historie przepełnione intrygami, gwałtownymi uczuciami i dramatycznymi zwrotami akcji ukształtowały fundamenty zachodniej cywilizacji, zostawiając trwały ślad w literaturze oraz języku. Zdecydowana większość Polaków doskonale pamięta szkolne lekcje i klasyczne opracowanie autorstwa Jana Parandowskiego, które w bardzo przystępny sposób otwierało przed uczniami świat olimpijskich konfliktów, romansów i niezwykłych przygód Zeusa, Hery czy Ateny. Przekazywane przez wieki opowieści pozwalają nam dzisiaj pojąć pochodzenie licznych archetypów i kulturowych symboli, a jednocześnie zachwycać się niesamowitą wyobraźnią mieszkańców starożytnej Hellady.

Baza PESEL pełna niespodzianek. Panteon bóstw inspiracją dla rodziców

Zróżnicowane postacie i głęboka symbolika starożytnych wierzeń stały się w ostatnich latach niezwykle popularnym drogowskazem dla matek i ojców, którzy pragną nazwać swoje potomstwo w niebanalny sposób. Sięgnięcie po imiona należące do herosów, bogów oraz mitycznych bohaterów stanowi nie tylko ukłon w stronę antycznego dziedzictwa, ale przede wszystkim gwarantuje nadanie dziecku tożsamości o niezwykle bogatej historii.

Konkretne postacie niosą ze sobą przypisane od wieków, bardzo wyraziste wartości i cechy charakteru. Wybór imienia Atena ma stanowić symbol ponadprzeciętnej mądrości, Helena odnosi się do zniewalającego piękna, natomiast Ares z założenia reprezentuje ogromną siłę ducha oraz niezachwianą odwagę. Współcześni opiekunowie poszukują w starożytnych tekstach unikalnych rozwiązań, które budzą wyłącznie pozytywne emocje i pozwalają ich dzieciom wyróżnić się w społeczeństwie, dając im wyjątkowe imię z własną, niepowtarzalną historią.

Zeus i Achilles mieszkają w Polsce. Mitologiczne imiona podbijają kraj

Dokładna analiza państwowego rejestru PESEL pod kątem występowania antycznych patronów przynosi niezwykle interesujące rezultaty. Wiele osób z pewnością ze zdumieniem przyjmie fakt, że polskimi ulicami spaceruje naprawdę pokaźna grupa Achillesów oraz Zeusów. Stanowi to jednak zaledwie ułamek wszystkich niesamowitych odkryć. W poniższej galerii zdjęć można zapoznać się ze szczegółowymi danymi na temat występowania tych wyjątkowych, starożytnych imion w naszym kraju.

