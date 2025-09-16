Zielona oaza na placu Powstańców Warszawy. Wiemy, kiedy zakończy się metamorfoza

Po zakończeniu budowy podziemnego parkingu i otwarciu ruchu samochodowego na placu Powstańców Warszawy przyszła kolej na zajęcie się tym, co widać najbardziej. Miasto chwali się, że efekty będą spektakularne. Każdy, kto pamięta plac sprzed rozpoczęcia prac na pewno nie kojarzył go z miejscem zachęcającym do spacerów. – Plac Powstańców Warszawy w samym centrum stolicy zmienia się nie do poznania. Najpierw otworzyliśmy tam w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego podziemny parking na 420 miejsc. Teraz zagospodarujemy teren nad parkingiem. Łącznie pojawi się tam 58 drzew, rabaty z tysiącami roślin, a do tego alejki, pergola, nowe oświetlenie. Jednym zdaniem - będzie zielono i przyjemnie! – zachwala Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

7,5 zł za godzinę, prawie 10 tys. za rok. Tyle trzeba zapłacić za miejsce w nowym parkingu pod Placem Powstańców Warszawy

Od strony ul. Świętokrzyskiej wykonawca zasadzi 14 lip srebrzystych. Na placu rosły będą krzewy oraz staną pergole. Urzędnicy obiecują, że nie zabraknie też ławek, koszy na śmieci i stanowisk dla rowerów. Prace wykonuje firma Garden Designers według projektu pracowni projektowej LAP Studio na podstawie koncepcji pracowni Mycielski Architecture & Urbanism (MAU). W tej odmienionej scenerii powróci ogród muzyki, czyli plenerowe instrumenty muzyczne, które zostały zdemontowane na czas budowy parkingu podziemnego - dzwony rurowe, bębenki i fragmenty ksylofonu. Miasto obiecuje, że całość prac zakończy się w przyszłym roku późną wiosną.