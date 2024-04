Znana sieć sklepów wprowadza wielkie zmiany! Już się zaczęło, klienci mogą się zdziwić

Sklepy Netto wprowadziły ciche godziny. O co chodzi?

Od 17 kwietnia, we wszystkich sklepach Netto obowiązują tzw. ciche godziny. Oznacza to, że w środy od 8 do 10 i 18 do 20 oraz w piątki od 8 do 10 w sklepach znanej sieci panuje głucha cisza. Zakupów nie umila muzyka, z głośników nie płyną też komunikaty. Dlaczego?

"Ciche godziny" to ukłon w stronę osób neuroróżnorodnych, dla których trudnością może być na przykład duże natężenie dźwięków w otoczeniu.

- Dbamy o to, żeby zapewniać najwyższy standard na rynku, jeśli chodzi o komfort zakupów. Szerokie alejki i przyjemna atmosfera to znak rozpoznawczy naszych sklepów - podkreśla Patrycja Kamińska, PR Manager sieci Netto. - Naszym celem jest oddaniem do użytku klientom przestrzeni, która będzie przyjazna dla wszystkich, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb i różnic. Wprowadzenie cichych godzin do Netto to odpowiedź na potrzeby osób neuroróżnorodnych, których jest wśród nas coraz więcej. Chcemy, aby każdy mógł swobodnie i komfortowo robić zakupy w naszych sklepach - dodaje Patrycja Kamińska.

Czym jest neuroróżnorodność?

Neuroróżnorodność to różnorodność w funkcjonowaniu systemu nerwowego, która obejmuje między innymi spektrum autyzmu, dysleksję czy ADHD. To naturalne zróżnicowanie, które wymaga od nas większej wzajemnej wrażliwości i zrozumienia. Według Światowej Organizacji Zdrowia, autyzm dotyczy 1 na 100 osób na świecie, a w Polsce w 2021 roku zdiagnozowano je u ponad 86 tysięcy osób.

Jak podkreśliła sieć sklepów Netto w nadesłanym do naszej redakcji komunikacie, kwiecień, czyli Miesiąc Świadomości Autyzmu, to doskonały moment na poruszenie kwestii dobrostanu osób neuroróżnorodnych i wprowadzenie realnych zmian, takich jak ciche godziny, w czasie których ograniczone zostanie natężenie dźwięków - tak, aby zakupy były jak najbardziej komfortowe dla każdego z nas, niezależnie od potrzeb.

Sieć sklepów Netto

Sieć handlowa Netto jest obecna na polskim rynku już od 28 lat. Aktualnie posiada ponad 660 sklepów i zatrudnia ponad 9 tys. osób. W sklepach Netto znaleźć można szeroką ofertę produktów spożywczych, w tym marek własnych (m.in. Sztuka Mięsa, z Zieleniaka, Premieur, Miletto), jak również asortyment non-food. Sieć obecna jest również na rynkach w Danii i Niemczech.