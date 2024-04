30-letni Karol walczy o przetrwanie w Warszawie. „Nie chcę wracać do rodziców”

Co za historia!

Życie w stolicy tanie nie jest. To fakt i wielu warszawiaków może to potwierdzić − zarówno ci, którzy mieszkają tu od kilku lat, jak i emeryci, którzy w Warszawie spędzili całe życie. Wielu mieszkańców stolicy, lub osób, które chciałyby tu zamieszkać, przeraża właśnie ten aspekt. Koszty utrzymania w Warszawie mogą przytłoczyć. Gargantuiczne ceny mieszkań, wyższe ceny podstawowych produktów, komunikacji miejskiej czy jedzenia, a także niekiedy zatrważająco wysokie rachunki sprawiają, że Warszawa postrzegana jest jako jedno z najdroższych miast w Polsce! Przekonał się o tym 30-letni Karol, który do stolicy przyjechał trzy lata temu.

„Skrupulatnie wybieram dania, którymi mogę się najeść”

− Chyba mam wielkie szczęście, ponieważ udało mi się znaleźć niewielkie 25-metrowe mieszkanie na Woli w naprawdę przyzwoitej cenie − opowiadał w rozmowie z portalem „onet.pl”. − Jeżeli umówię się ze znajomymi na obiad na mieście, to wiem, że ten wydatek będę odczuwał do końca miesiąca. Oczywiście w restauracji nie wydaję bez opamiętania. Skrupulatnie wybieram dania, którymi mogę się najeść, a jednocześnie nie wydać za dużo. Dinków raczej odmawiam, bo ceny alkoholu w barach mnie przerażają − opowiada dalej.

Jak twierdzi, pomimo pracy i stałej wypłaty, wciąż nie starcza mu pieniędzy do końca miesiąca. Przyznaje, że kilkukrotnie zdarzyło mu się wziąć chwilówkę, którą w ciągu kolejnego miesiąca musiał spłacić. − Kiedy słyszę od moich rodziców, że powinienem nauczyć się oszczędzać, to dostaję białej gorączki. Oni chyba nie mają zielonego pojęcia, jak trudno żyje się młodemu singlowi w większym mieście − tłumaczy.

30-latek jest w tym momencie na poszukiwaniu drugiej pracy, dzięki której mógłby dorobić. − Co prawda nie wiem, czy mam na tyle sił, żeby po 8-godzinnej zmianie w korporacji, iść jeszcze na jakiś zmywak, ale chyba nie będę miał innego wyjścia. Nie chcę wracać do rodziców, nie chcę przyznać się do finansowej porażki. Nie oczekuję także żadnej pomocy od nich. Wystarczająco mnie wspierali, kiedy byłem jeszcze na studiach − mówi w rozmowie z dziennikarzem „Onetu”.

Ranking miast, w których koszty życia są najwyższe

Tanio w Warszawie nie jest i nie ma co nad tym dyskutować. Ale czy w stolicy Polski jest wystarczająco drogo, by ta uplasowała się na czele najdroższych miast świata? W najnowszym rankingu przygotowanym przez Mercer, w którym znalazło się 227 miast z całego świata, Warszawa znalazła się dopiero na 170 miejscu. Ranking ten przedstawia miasta, w których koszty życia są najwyższe. Czy pozycja stolicy pokrywa się z rzeczywistością? Na to pytanie warto odpowiedzieć sobie wcześniej zaglądając w portfel.

