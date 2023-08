i Autor: Shutterstock

Szok!

Znowu zagrali PKP na nosie. Kolejny paraliż na kolei, pociągi stanęły. Pasażerowie wściekli

Kolejny paraliż na kolei. W województwie mazowieckim i trzech innych we wtorek (29 sierpnia) stanęło łącznie 25 pociągów! Wszystko przez to, że ktoś znowu nadawał sygnały radiowe wzywające do awaryjnego zatrzymania składów. Służby mają pełne ręce roboty. Wiele wskazuje na to, że to niekoniecznie dzieło zwykłych żartownisiów.