"Żółte" alerty IMGW dla prawie całej Polski. Na co trzeba będzie uważać?

Maria Hędrzak
PAP.
2026-04-09 19:36

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek, 9 kwietnia ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla wszystkich województw. Dodatkowo mieszkańcy części województw lubelskiego i podkarpackiego muszą przygotować się na niebezpieczne oblodzenia. Ostrzeżenia zachowają ważność do godzin porannych w piątek.

Autor: Pexels / Omar Zehouani; IMGW/ Materiały prasowe

Alerty IMGW dla Polski. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dotyczą wszystkich województw. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że termometry pokażą od -3℃ do nawet -7℃ przy gruncie. Alerty zaczną obowiązywać w czwartek, 9 kwietnia o godzinie 22:00 i pozostaną w mocy do piątkowego poranka.

Dodatkowo w czwartkowy wieczór obowiązywać zaczną ostrzeżenia pierwszego stopnia przed niebezpiecznym oblodzeniem. Zjawisko to dotknie wybranych obszarów na Lubelszczyźnie oraz Podkarpaciu, gdzie po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu w nocy zacznie zamarzać mokra nawierzchnia chodników i dróg, a przy gruncie temperatura spadnie do -5℃. Alerty będą aktywne do godziny 8:00 w piątek.

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Aura bywa nieprzewidywalna i potrafi zmieniać się błyskawicznie, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognoza pogody. Co czeka nas w piątek i sobotę?

W piątek, 10 kwietnia większa część Polski doświadczy pogodnej aury. Gęstsze chmury zbiorą się tylko na południu i południowym zachodzie kraju, gdzie synoptycy spodziewają się słabych opadów deszczu. Temperatura wyniesie od 5 do 6℃ na północy i północnym wschodzie, przez około 10℃ w centrum, aż do 11℃ na zachodzie. Słaby wiatr zawieje z południowego wschodu, choć na zachodzie może lokalnie przybrać na sile.

Słoneczna pogoda utrzyma się na zachodzie również w sobotę, 11 kwietnia. Nad resztą kraju niebo zacznie się chmurzyć, a miejscami spadnie nawet deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą od 4 do 5℃ na Wybrzeżu, przez około 8℃ na wschodzie, do maksymalnie 15℃ w zachodniej części kraju. Z północy powieje słaby wiatr.

