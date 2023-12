Zostawili dzieci i uciekli z kraju. Jest przełom w sprawie zniknięcia rodziców

Ostry atak zimy to już kwestia dni. Śnieżyce uderzą niespodziewanie, konkretna data

Para opuściła swoje mieszkanie przy ul. Puławskiej na warszawskim Mokotowie pod osłoną nocy z 20 na 21 maja 2023 roku. Swoim nastoletnim synom zostawili list pożegnalny, w którym napisali, że „życzą im powodzenia w życiu” i od tamtego czasu nie dawali znaków życia. Rozpłynęli się w powietrzu.

Para kilka dni później była widziana w schronisku Murowaniec na Hali Gąsienicowej oraz na Słowacji. Według zapisu kamer monitoringu, zatrzymali się w jednym z pensjonatów u naszych sąsiadów na Południu na jedną noc. Później ślad po małżeństwie ponownie się urwał. Dopiero miesiąc później zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy z wydziału poszukiwań i identyfikacji osób Komendy Stołecznej Policji w czeskiej Pradze.

− Wydział ten na co dzień zajmuje się przede wszystkim poszukiwaniami najpoważniejszych sprawców przestępstw, warto jednak dodać, że do nich należy także koordynacja nad osobami zaginionymi z garnizonu stołecznego – poinformował wtedy nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik prasowy stołecznej policji.

Rzecznik wyjaśnił, że policjanci ustalili miejsce pobytu poszukiwanego małżeństwa, ale czynności prowadzili z nimi czescy policjanci. Z parą rozmawiali polscy funkcjonariusze. Od tamtego czasu służby przestały nas informować w tej sprawie.

Sąd zadecydował. Zapadła szokująca decyzja

Pół roku później udało nam się ustalić, że sprawa zaginionego małżeństwa i ich dzieci trafiła do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. 14 listopada 2023 roku zapadła szokująca decyzja, co do przyszłości tej rodziny.

− Sąd pozbawił Anetę J. i Adama J. władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem. Sąd umieścił małoletniego w tymczasowej rodzinie zastępczej, ustalając miejsce pobytu małoletniego w każdorazowym miejscu pobytu rodziny zastępczej. Postępowanie w zakresie dotyczącym drugiego dziecka zostało umorzone − przekazała nam sędzia Monika Soszka, przewodniczący Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w piśmie z 14 grudnia 2023 roku.

Postępowanie wobec drugiego dziecka zostało umorzone ze względu na osiągnięcie przez niego pełnoletności.