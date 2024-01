ZTM wyciął 65 linii w Warszawie. Zniknęły autobusy i tramwaje

Ksiądz obrzydliwie wykorzystał pięć nastolatek. Ścigają go listem gończym!

ZTM tnie rozkłady jazdy na ferie

W poniedziałek, 15 stycznia, na Mazowszu rozpoczęły się ferie zimowe, które potrwają do niedzieli, 28 stycznia 2024. Uczniowie mają dwutygodniową labę od nauki w szkołach, a osoby pracujące problem z dojazdem do pracy. Już w sobotę, 13 stycznia, ZTM wprowadził bowiem zmiany w rozkładach jazdy. Oznacza to, że część linii została zawieszona, a inne zmieniły swoje godziny kursowania.

Jak kursują autobusy miejskie w ferie zimowe Warszawie?

Od 13 stycznia zawieszone zostały linie: 192, 196, 200, 221, 249, 320, 332, 339, 356, 379, 501, 809, 815, a także kursy wykonywane tylko w dni nauki szkolnej na liniach: 121, 142, 150, 152, 164, 211, 401, 502 oraz podjazdy szkolne podjazdów na liniach: 163, 164, 201. Zawieszone zostało też funkcjonowania kursów skróconych na linii 518 (NOWODWORY – METRO MARYMONT), oznaczonych literą f.

Co więcej, ograniczone do godzin szczytu zostało kursowania linii: 256 i 326, a według specjalnych rozkładów jeżdżą linie: 105, 106, 122, 131, 132, 140, 154, 170, 173, 174, 177, 181, 182, 183, 184, 188, 194, 197, 201, 204, 207, 209, 212, 314, 317, 319, 338, 340, 414, 500, 507, 509, 523, 739, L27.

Dodatkowo, wprowadzona została korekta trasy linii:

134 – skierowanie na trasę podstawowo obowiązującą w weekendy: w obu kierunkach: OLESIN – … – Toruńska – Łabiszyńska – Kondratowicza – Bazyliańska – Wysockiego – Toruńska – … – METRO MARYMONT

– skierowanie na trasę podstawowo obowiązującą w weekendy: w obu kierunkach: OLESIN – … – Toruńska – Łabiszyńska – Kondratowicza – Bazyliańska – Wysockiego – Toruńska – … – METRO MARYMONT 326 – skierowanie na trasę skróconą: w kierunku krańca Olesin: METRO MARYMONT – … – Płochocińska – Kobiałka – Mochtyńska – Fajna – Mańkowska (w lewo) – Ruskowy Bród – Kobiałka – OLESIN; w kierunku krańca Metro Marymont:OLESIN – Kobiałka – Płochocińska – … – METRO MARYMONT

– skierowanie na trasę skróconą: w kierunku krańca Olesin: METRO MARYMONT – … – Płochocińska – Kobiałka – Mochtyńska – Fajna – Mańkowska (w lewo) – Ruskowy Bród – Kobiałka – OLESIN; w kierunku krańca Metro Marymont:OLESIN – Kobiałka – Płochocińska – … – METRO MARYMONT L24 – skierowanie, w wszystkich kursach, na trasę skróconą: ZGODA – … – Chylicka – KAZIMIERZOWSKA

Powyższe zmiany dotyczą dni powszednich. W soboty według specjalnego rozkładu kursują linie: 106, 122, 177, 181, zaś zawieszone zostało kursowanie autobusów: 192, 196, 200, 221, 249, 256

W niedzielę specjalne rozkłady jazdy obowiązują w autobusach tych samych linii co dzień wcześniej, zaś na ulice nie wyjadą autobusy linii: 196, 200, 221 i 256.

Jak kursują tramwaje w ferie zimowe Warszawie?

Przez ferie zimowe tramwaje kursują według specjalnego rozkładu jazdy. Oznacza to:

zmniejszenie częstotliwości w godzinach szczytu: z 4 min. do 5 i z 8 min. do 10 min.

zmniejszenie częstotliwości w międzyszczycie: z 6 min. do 7,5 min. i z 12 min. do 15 min.

Jak kursuje metro w ferie zimowe Warszawie?

W ferie również metro kursuje według specjalnego rozkładu jazdy, co oznacza:

zmniejszenie częstotliwości w godzinach szczytu M1 do 2:50 min. i M2 do 3:30 min.

z kursami nocnymi w noce z piątku na sobotę