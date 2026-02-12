15 lat na lodzie, olimpijskie srebro i miłość, która przetrwała wszystko. Ich historia jest absolutnie wyjątkowa

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-02-12 12:38

Madison Chock i Evan Bates, trzykrotni mistrzowie świata w tańcu na lodzie, spełnili olimpijskie marzenie – choć nie do końca tak, jak planowali. Podczas zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo wywalczyli srebrny medal, przegrywając złoto zaledwie o 1,43 punktu. – To słodko-gorzkie uczucie – przyznali po emocjonującym finale.

Jeszcze kilka tygodni temu mówili, że najważniejsza jest ich relacja, a medale są tylko częścią wspólnej drogi. W środę udowodnili jednak, że wciąż należą do absolutnej światowej czołówki.

Amerykańskie małżeństwo przystępowało do programu dowolnego ze stratą zaledwie 0,46 punktu do prowadzących po tańcu rytmicznym Francuzów – Laurence Fournier Beaudry i Guillaume’a Cizerona. Finał zapowiadał się jak sportowy thriller.

Polecamy: Polska łyżwiarka błyszczy na lodzie? To zobacz prywatne zdjęcia Jekateriny Kurakowej! Po prostu WOW

Chock i Bates zaprezentowali hipnotyzujący program do utworu "Paint It Black" ze ścieżki dźwiękowej serialu "Westworld". Ich dynamiczny, mroczny występ został oceniony na 134,67 punktu. Gdy zjechali z lodu, musieli czekać na odpowiedź rywali.

Francuski duet zatańczył do muzyki z filmu "The Whale" i otrzymał 135,64 punktu za program dowolny – o 0,94 więcej od Amerykanów. W klasyfikacji łącznej triumfowali z wynikiem 225,82 punktu. Chock i Bates zakończyli rywalizację z dorobkiem 224,39 punktu. Brąz wywalczyli Kanadyjczycy Piper Gilles i Paul Poirier (217,74).

– To zdecydowanie słodko-gorzkie uczucie w tym momencie – powiedziała po zawodach Chock. – Mieliśmy najbardziej niesamowity rok - 15 lat razem na lodzie. Pierwsze igrzyska jako małżeństwo.

Chock i Bates sięgnęli po medal olimpijski

To czwarte wspólne igrzyska olimpijskie Chock i Batesa. W rywalizacji par tanecznych nigdy wcześniej nie stanęli na olimpijskim podium – środowe srebro to ich pierwszy medal w tej konkurencji. Wcześniej dwukrotnie zdobyli złoto w zawodach drużynowych.

Również w Mediolanie byli kluczową częścią reprezentacji USA, która obroniła tytuł w konkursie drużynowym. Amerykanie zdominowali zarówno taniec rytmiczny, jak i dowolny, dokładając do swojego dorobku drugie z rzędu złoto w tej kategorii.

Chock i Bates są parą nie tylko na lodzie. Od niemal 2 lat są małżeństwem

Ich olimpijska historia ma jednak wymiar znacznie głębszy niż liczby i punkty. Para połączyła siły na lodzie w 2011 roku, a prywatnie związała się kilka lat później. Zaręczyli się w 2022 roku, a ślub wzięli w lipcu 2024 roku na Hawajach. Ich wyjątkowa relacja została pokazana w nowym dokumencie Netfliksa "Taniec na lodzie: Blaski i cienie".

W Mediolanie Chock i Bates pokazali dojrzałość, spokój i klasę mistrzów. Przegrali złoto o niewiele ponad punkt, ale wygrali coś więcej – potwierdzenie, że przez 15 lat wspólnej pracy stworzyli jeden z najbardziej konsekwentnych i trwałych duetów w historii tańca na lodzie.

Nie przegap: Igrzyska Olimpijskie 2026 - terminarz. Plan startów ZIO Mediolan-Cortina 2026 [WSZYSTKIE DYSCYPLINY]

Czy to były ich ostatnie igrzyska? Tego jeszcze nie ogłosili. Jeśli jednak tak, pożegnali się z olimpijską sceną w wielkim stylu.

Super Express Google News
Madison Chock i Evan Bates
Galeria zdjęć 47
Igrzyska Olimpijskie. Zbigniew Bródka: Żurek? Czekam na medale!
Sonda
Umiesz jeździć na łyżwach?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZIMOWE IGRZYSKA