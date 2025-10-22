Polka zachwyciła w Kuala Lumpur

Podczas finałowej gali w stolicy Malezji Zuzanna Balonek oczarowała jury elegancją, pewnością siebie i autentycznością. Wśród najlepszej piątki znalazły się również reprezentantki Filipin, Chin, Kolumbii i Kenii, jednak to właśnie Polka zdobyła koronę i tytuł Miss Tourism International 2025.

To historyczny sukces — poprzednio po najwyższe trofeum sięgały tylko Roksana Jonek (1998) i Agnieszka Żakreta (1999). Po ponad dwóch dekadach korona znów wróciła do Polski.

W ramach swoich obowiązków Zuzanna przez najbliższy rok będzie podróżować po świecie jako ambasadorka turystyki i kultury, promując ideę zrównoważonego rozwoju oraz pozytywny wizerunek Polski.

Zuzanna pokazała się na scenie w sukniach od mamy

Zuzanna Balonek zwróciła uwagę nie tylko urodą, lecz także symbolicznym gestem. W finałowym występie zaprezentowała się w kreacjach zaprojektowanych i uszytych przez jej mamę.

Jestem ogromnie wdzięczna za wsparcie mojej rodzinie, a w szczególności mojej mamie, bo to właśnie w jej sukniach pojawię się dziś na scenie finałowej

– napisała na Instagramie tuż przed galą.

Kim jest Zuzanna Balonek?

Zuzanna ma 20 lat i pochodzi z malowniczej Laskowej w Małopolsce. Jest studentką kosmetologii w Bielskiej Wyższej Szkole im. Józefa Tyszkiewicza. Zanim rozpoczęła przygodę z modelingiem, zdobywała laury jako tancerka – może pochwalić się tytułem Mistrzyni Europy w tańcach latynoamerykańskich.

Jej wszechstronność potwierdza również talent literacki – zdobyła Grand Prix w konkursie "Jestem, kim jestem", inspirowanym twórczością Wisławy Szymborskiej. W 2024 roku została III Wicemiss Polski, a później zajęła piąte miejsce w konkursie Reina Hispanoamericana 2025.

Mierzy 172 cm, a jej wymiary – 86/60/90 – wpisują się w klasyczne proporcje modeli światowej klasy.

Tytuł Miss Tourism International to nie tylko prestiż, ale także zobowiązanie. Zuzanna Balonek będzie reprezentować Polskę podczas międzynarodowych wydarzeń turystycznych i kulturalnych, uczestniczyć w kampaniach promocyjnych oraz wspierać inicjatywy związane z ekoturystyką.

