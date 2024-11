22-letnia córka Katarzyny Figury zaszalała. Pozowała w samej bieliźnie. WOW!

Instagramowe konto Koko Figury ma prawie 11 tys. obserwujących. Ostatnio internauci, którzy śledzą poczynania córki Katarzyny Figury w sieci, mogli zobaczyć kilka zdjęć, do których 22-latka pozowała tylko w T-shircie. Dół stroju zrzuciła, by zaprezentować płaski brzuch i bieliznę. "Po prostu ja w moim pokoju" - napisała po angielsku.

Koko w październiku skończyła 22 lata. Gdy pojawiła się na świecie, był rok 2002. Kasia Figura miała 40 lat, od 2 lat była żoną Kaia Schoenhalsa. Miała też syna z poprzedniego małżeństwa. Aleksander został starszym bratem w wieku 15 lat, a gdy urodziła się młodsza z córek Figury - Kaszmir - był już 18-latkiem.

Niestety nowy związek aktorki okazał się porażką - gwiazda przez długi czas była ofiara przemocy domowej. W końcu zdecydowała się rozwieść. Odeszła od męża i zamieszkała w Trójmieście. Jej córki były wówczas nastolatkami, a syn zbliżał się do trzydziestki. W Gdyni Figura odnalazła spokój. Została wykładowczynią i ułożyła sobie życie na nowo.

Koko i Kaszmir dorastały w trudnym domu, ale gdy przeniosły się z mamą nad morze, odżyły. Kilka lat później stało się jasne, że wyrosły na samodzielne i niezależne młode kobiety. Dziś są już dorosłe i rozwijają swoje pasje.

Tak Kasia Figura mówiła o swoich córkach kilka lat temu:

Moja córka Koko ma 19 lat i studiuje reżyserię w Paryżu. Jej pierwszy projekt filmowy jest bardzo kobiecy i feministyczny. Moja córka Kaszmir ma 17 lat i zamierza dołączyć do siostry. Życzę wszystkim kobietom tworzącym kino, by miały odwagę czerpać z siebie, sięgać po swoje i nie wpisywać się w cudze scenariusze. By były sobą.