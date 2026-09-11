40 lat kultowego programu Oprah Winfrey. Te momenty przeszły do historii amerykańskiej telewizji

Na początku września minęły dokładnie cztery dekady od debiutu telewizyjnego formatu, który całkowicie odmienił amerykańskie media. Pochodząca z ubogiej rodziny w stanie Missisipi dziennikarka nie bała się marzyć i wyruszyła do Chicago, gdzie udało jej się wygrać przesłuchanie na prezenterkę lokalnej stacji. Pasmo zawodowych sukcesów sprawiło, że autorski format Oprah Winfrey błyskawicznie zawładnął wyobraźnią odbiorców w całych Stanach Zjednoczonych.

Początki kariery i ogólnokrajowy fenomen programu Oprah Winfrey

Zaraz po rozpoczęciu pracy w stacji WLS-TV, charyzmatyczna prezenterka błyskawicznie zyskała zaufanie szefostwa oraz ogromną przychylność publiczności. Przejęła od redakcyjnego kolegi format, który z biegiem czasu przekształcono w kultowy cykl. W połowie lat 80. gwiazda udowodniła również swój wielki talent aktorski, zdobywając prestiżową nominację do Oscara za rolę drugoplanową. To właśnie te wszechstronne i spektakularne osiągnięcia ugruntowały pozycję Oprah Winfrey na rynku medialnym i wprost przyczyniły się do ogólnokrajowego triumfu jej audycji "The Oprah Winfrey Show".

Premierowy odcinek o zasięgu ogólnoamerykańskim wyemitowano 8 września 1986 roku, a jego głównym tematem był wybór idealnego partnera życiowego. Chociaż produkcję ostatecznie zakończono w 2011 roku po zrealizowaniu 25 sezonów, słynna marka funkcjonuje w świadomości widzów już od czterdziestu lat. W telewizyjnym studiu najczęściej pojawiała się Gayle King, bliska przyjaciółka gospodyni, która gościła tam ponad 140 razy. Wśród gwiazd muzyki absolutny rekord należy z kolei do Céline Dion, z którą przeprowadzono aż dwadzieścia osiem rozmów. Poniżej przedstawiamy zestawienie dziesięciu unikalnych sytuacji, które najsilniej zapadły w pamięć ogromnej publiczności.

Michael Jackson u Oprah Winfrey o trudnej przeszłości (1993)

Rekord oglądalności w całych dziejach "The Oprah Winfrey Show" padł podczas wizyty niekwestionowanego króla muzyki pop. W lutym 1993 roku Michael Jackson dał spektakularny występ w przerwie finału Super Bowl, a zaledwie kilka dni później udzielił pierwszego od czternastu lat obszernego wywiadu na wyłączność. Szczera rozmowa poruszająca między innymi kwestię operacji plastycznych, zmiany odcienia skóry oraz bardzo skomplikowanych relacji z ojcem zgromadziła przed telewizorami blisko sto milionów zaintrygowanych widzów.

Wózek pełen zwierzęcego tłuszczu (1988)

Na osobistej liście najważniejszych wydarzeń wytypowanych przez samą autorkę, czołowe miejsce zajmuje dość kontrowersyjna emisja z końca lat 80. Po zrzuceniu ponad trzydziestu kilogramów, triumfująca Oprah Winfrey wtoczyła przed kamery wózek wypełniony zwierzęcym tłuszczem dokładnie odpowiadającym wadze przez nią zrzuconej. Z perspektywy czasu bardzo żałowała tego głośnego performansu, ponieważ wkrótce dopadł ją potężny efekt jo-jo, a restrykcyjna dieta oparta o system optifast okazała się fiaskiem.

Oprah Winfrey i Elie Wiesel w Auschwitz (2006)

W połowie lat 90. słynna gospodyni powołała do życia swój autorski klub książki, w ramach którego każdego miesiąca analizowała na wizji wybraną przez siebie lekturę. Szacuje się, że jej czytelnicze rekomendacje wygenerowały dodatkową sprzedaż grubo przekraczającą 50 milionów egzemplarzy. Na początku 2006 roku tematem dyskusji była książka zatytułowana "Noc", napisana przez ocalałego z zagłady Eliego Wiesela. To właśnie wtedy amerykańska dziennikarka udała się z 77-letnim pisarzem na zasmucający teren byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

Historyczny coming out Ellen DeGeneres (1997)

W latach 90. obie popularne panie współpracowały na planie znanej produkcji komediowej, w której postać grana przez tytułową aktorkę przyznała się do orientacji homoseksualnej. Dosłownie na kilka godzin przed telewizyjną premierą tego odcinka serialu, prawdziwa Ellen DeGeneres zdecydowała się na głośny i odważny coming out na słynnej kanapie w studiu. Z późniejszych relacji obu pań jednoznacznie wynikało, że redakcję zalała wtedy największa fala agresywnych listów w całej 25-letniej historii.

Ekscentryczny Tom Cruise (2005)

Wiosną 2005 roku na nagraniach pojawił się powszechnie znany hollywoodzki gwiazdor filmów akcji. Jego entuzjazm związany z nową relacją romantyczną z Katie Holmes był tak ogromny i niekontrolowany, że rozemocjonowany artysta zaczął energicznie podskakiwać na meblach w samym środku wywiadu. W dobie współczesnego internetu to zaskakujące nagranie błyskawicznie stałoby się globalnym viralem, choć w tamtym czasie wielu krytyków wprost sugerowało, że Tom Cruise mógł być pod wpływem niedozwolonych środków odurzających. Sytuację pogorszył fakt, że zaledwie miesiąc później aktor publicznie zdeprecjonował osiągnięcia medycyny, nazywając psychiatrię "pseudonauką".

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Wzruszająca historia Mattiego Stepanka (2001)

Do słynnego studia wielokrotnie zapraszano gości dzielnie walczących z niezwykle rzadkimi oraz nieuleczalnymi schorzeniami, jednak to wizyta pewnego chłopca szczególnie zapadła milionom w pamięć. Zmagający się od samych narodzin z miopatią mitochondrialną, obdarzony niezwykłym talentem nastolatek zaprezentował przed całą Ameryką swoją poruszającą twórczość poetycką. Niestety, zaledwie kilka lat po tym głośnym programie przegrał walkę z chorobą, odchodząc w wieku zaledwie czternastu lat.

Darmowe samochody dla publiczności (2004)

W wieloletniej historii formatu absolutnie nie brakowało również momentów czystej euforii oraz gigantycznych niespodzianek. Prawdziwym fenomenem okazała się wielka akcja zorganizowana w pierwszej dekadzie XXI wieku, kiedy to producenci celowo zgromadzili na widowni dokładnie 276 osób pozbawionych własnego środka transportu. W kulminacyjnym momencie programu każdy z zaproszonych gości otrzymał od Oprah Winfrey zupełnie za darmo kluczyki do nowego pojazdu marki Pontiac, co błyskawicznie wywołało na sali prawdziwe, nieskrępowane szaleństwo.

Barack Obama i sekrety życia w Białym Domu (2011)

Podczas finałowego, 25. sezonu show, kultowa gospodyni po raz pierwszy w swojej bogatej karierze gościła aktualnie urzędującego przywódcę Stanów Zjednoczonych. Barack Obama pojawił się na nagraniach w towarzystwie swojej małżonki Michelle, a głównym tematem rozmowy były przede wszystkim mało znane kulisy życia prywatnego. Amerykańska para prezydencka szczerze opowiedziała o wyzwaniach związanych z codziennym wychowywaniem dzieci w bezlitosnych realiach funkcjonowania w Białym Domu.

Ostre starcie z Jamesem Freyem (2006)

Kiedy w 2006 roku śledztwo dziennikarskie bezlitośnie wykazało, że znany autor w swoich głośnych pamiętnikach dopuścił się licznych konfabulacji, Oprah Winfrey wcale nie miała dla niego litości. Popularny autor chwalił się m.in. trzyletnim pobytem w zakładzie karnym, podczas gdy w brutalnej rzeczywistości spędził tam zaledwie... marne trzy godziny. Zdecydowana, stanowcza reakcja prowadzącej i bezkompromisowa konfrontacja pisarza z twardymi faktami została powszechnie doceniona w branży jako prawdziwie rzetelne dziennikarstwo.

Emocjonalne pożegnanie z widzami "The Oprah Winfrey Show" (2011)

Podczas realizacji ostatniego w historii epizodu o numerze 4561, doświadczona prezenterka absolutnie nie była w stanie ukryć swojego głębokiego wzruszenia. Świadomie zrezygnowała jednak z dodatkowych fajerwerków, stawiając na kameralne podsumowanie swojej imponującej telewizyjnej drogi oraz ciepłe podziękowania dla całej ekipy w standardowej scenografii. Ten skromny finał poprzedzono gigantycznym, dwuczęściowym widowiskiem z udziałem największych sław światowego show-biznesu, takich jak chociażby Beyonce czy królowa popu Madonna.

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