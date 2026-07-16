Czas stanął w miejscu? Magdalena Różczka wygląda obłędnie

Magdalena Różczka od lat należy do grona najbardziej cenionych polskich aktorek. Choć od debiutu minęło już wiele lat, gwiazda wciąż zachwyca urodą i udowadnia, że czas działa na jej korzyść. Ostatnio pojawiła się publicznie podczas wyjątkowego wydarzenia, gdzie jak zwykle wzbudziła ogromne zainteresowanie.

Tego wieczoru wszystkie oczy były zwrócone właśnie na nią. Aktorka postawiła na klasykę i elegancję, ale to nie sama stylizacja była największym tematem rozmów. Internauci i obecni na miejscu goście zwrócili uwagę przede wszystkim na jej niezwykle młody wygląd. Wiele osób przyznało, że trudno było uwierzyć, ile naprawdę ma lat.

Zobacz też: Zakochani Różczka i Holoubek, Bołądź w sukience niczym halka. Tak gwiazdy prezentowały się w Międzyzdrojach

47 lat na karku, a wygląda jak dwudziestolatka? Magdalena Różczka zachwyca

Magdalena Różczka od dawna zachwyca naturalnością i wyczuciem stylu. Aktorka nie należy do gwiazd, które przesadnie eksperymentują z wizerunkiem. Zamiast tego stawia na subtelną elegancję, kobiecość i podkreślanie swoich atutów. Tak było również podczas ostatniego wyjścia.

47-latka zaprezentowała się w stylizacji, która idealnie podkreśliła jej sylwetkę i urodę. Delikatny makijaż, starannie dobrana fryzura oraz promienny uśmiech sprawiły, że wyglądała wyjątkowo świeżo.

Sekret jej wyglądu? Z pewnością ważny jest dla niej zdrowy styl życia, spokój i dobre samopoczucie. Gwiazda nie ukrywa, że ogromną rolę w jej życiu odgrywa rodzina oraz zachowanie równowagi między pracą a prywatnością.

Podczas codziennej pielęgnacji skóry najważniejsze dla mnie jest jej oczyszczenie (...) Jeśli wychodzę z domu, zawsze nakładam krem z filtrem, koniecznie z SPF 50. Chętnie wybieram taki, który pozostawia delikatny kolor na twarzy. Jest to jedyny kosmetyk, który poprawia odcień mojej skóry, ponieważ na co dzień się nie maluję. Nie lubię tego robić, dlatego nigdy się nie nauczyłam. Wystarczy, że muszę nosić makijaż w pracy. Poza planem zdjęciowym pozwalam skórze odpocząć. Ma ona niestety tendencje do przesuszania się, więc kiedy jestem w domu, dosyć często nakładam krem nawilżający - powiedziała na łamach kobieta.pl.

Zobacz też: Gwiazdy błyszczą na gali Orły 2026! Posągowa Iga Lis, elegancka Anna Seniuk i pozłacana Matylda Giegżno!

Zobacz naszą galerię: 47 lat na karku, a wygląda jak dwudziestolatka? Magdalena Różczka zachwyca

27

Sonda Którą aktorkę wolisz? Alicję Bachledę-Curuś Weronikę Rosati

“Rojst Millenium”: Magdalena Różczka bała się powrotu do roli Jass. Jak wspomina kręcenie 3. sezonu?