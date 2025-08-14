52-letnia Paulina Smaszcz odsłoniła plecy aż po… A tam niespodzianka - rozległy tatuaż

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-08-14 21:49

Paulina Smaszcz wie, jak przyciągnąć uwagę. Tym razem zaprezentowała się w sukience z tak głębokim wycięciem na plecach, że trudno oderwać wzrok – i to nie tylko od samej kreacji. Fani natychmiast zwrócili uwagę na jej tatuaże, które w pełnym słońcu wyglądały jeszcze bardziej efektownie.

  • Paulina Smaszcz pokazała się w sukience z głębokim wycięciem na plecach, odsłaniając swoje tatuaże.
  • Letnia stylizacja w grochy, turban i złote sandały zachwyciły fanów.
  • Internauci chwalą jej figurę, odwagę i umiejętność łączenia elegancji z luzem.
Paulina Smaszcz, znana z bezkompromisowych wypowiedzi i pewności siebie, tym razem postawiła na równie śmiałą modową odsłonę. Na swoim Instagramie opublikowała serię zdjęć, na których spaceruje po eleganckim, nowoczesnym tarasie w długiej sukience w beżowym kolorze w czarne grochy. Kreacja przyciąga uwagę zwiewnym materiałem, ale prawdziwe wrażenie robi jej tył – całkowicie odkryte plecy aż po dolną część kręgosłupa.

To właśnie dzięki temu wycięciu mogliśmy zobaczyć dwa charakterystyczne tatuaże prezenterki: subtelny wzór na łopatce oraz większy, symetryczny motyw tuż nad linią bioder. Oba rysunki w słońcu prezentowały się wyraźnie, a fani nie szczędzili pochwał w komentarzach.

Zrelaksowana Paulina Smaszcz w letnim klimacie

Na opublikowanych kadrach Smaszcz pozuje w dużych, ciemnych okularach przeciwsłonecznych i czarnym turbanie, który dodał stylizacji odrobiny retro klimatu. W dłoni trzyma plecioną torbę typu koszyk, a na nogach ma złote sandały – całość idealnie wpisuje się w letni, wakacyjny look.

Widać, że Paulina czuje się swobodnie i pewnie. Uśmiecha się do obiektywu, przechadza się w pełnym słońcu, a w jednym z ujęć kokieteryjnie przechyla głowę, jakby chciała powiedzieć: „Tak, wiem, że wyglądam świetnie”.

Tatuaże Pauliny Smaszcz

Choć Smaszcz nieczęsto eksponuje swoje tatuaże w codziennych stylizacjach, tym razem postanowiła zrobić z nich główny punkt całego looku. Wzór na łopatce jest delikatny, kobiecy i prawdopodobnie symboliczny, podczas gdy większy tatuaż w dolnej części pleców jest bardziej ozdobny i rozbudowany. Internauci natychmiast rozpoczęli spekulacje, co mogą one oznaczać – od osobistych historii, przez pamiątki z podróży, po artystyczny kaprys.

Fani zachwyceni: "Co za kobieta"

Pod zdjęciami szybko pojawiły się dziesiątki komentarzy. „Petarda!”, „Pięknie, a uśmiech to wisienka” i „Kobieto, dobrze zrobili ze cię nazwali petarda, bo tak wyglądasz na każdym zdjęciu” – to tylko niektóre z opinii. Inni zwracali uwagę na odwagę Smaszcz, podkreślając, że w wieku 50+ potrafi prezentować się świeżo, modnie i z ogromnym dystansem do siebie.

Dziennikarka i trenerka motywacyjna od lat budzi emocje zarówno swoim życiem zawodowym, jak i prywatnym. Jej wpisy i publiczne wypowiedzi często stają się tematem medialnych dyskusji. Tym razem jednak obyło się bez kontrowersji – to czysta celebracja letniego stylu i pewności siebie.

