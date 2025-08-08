Paulina Smaszcz chce naprawić życie erotyczne Polek

Paulina Smaszcz (52 l.) od wielu miesięcy nie schodzi z internetowych afiszy i na dobre zagościła w show-biznesie. Jest również niezwykle aktywna na Instagramie, gdzie często doradza swoim obserwującym. Smaszcz ma ogromne doświadczenie zawodowe. Była dziennikarką, specjalistką od komunikacji. Na swoim koncie ma również kilka książek motywacyjnych.

Bardzo dobrze dzieje się też w jej życiu prywatnym. Paulina Smaszcz wyznała niedawno, że u jej boku pojawił się ktoś wyjątkowy. Nie zamierza jednak afiszować się z nową relacją. Chce chronić swoje życie prywatne i związek przed oczami opinii publicznej. Jej priorytetem jest własne szczęście i stabilność emocjonalna. Nie zapomina o tym o innych.

Paulina Smaszcz znana także jako "kobieta petarda", żadnego tematu się nie boi. Zwłaszcza, kiedy ma o nim pojęcie. A na temat życia intymnego kobiet prowadziła badania naukowe. Wnioski są niezbyt wesołe. Jak mówi była żona Macieja Kzajewskiego (52 l.), mnóstwo Polek nie odczuwa przyjemności seksualnej. Jakie są powody? I jak to zmienić? Swoimi przemyśleniami podzieliła się na Instagramie.

W związku z moim doktoratem posiadam badania kobiet w połowie biegu życiu u schyłku transformacji systemowej, gdzie jednym z bloków moich badań było życie seksualne kobiet. I to, co najczęściej się pojawiało, to to, że są w depresji, lękach i nie odczuwają już przyjemności seksualnej i unikają zbliżeń z partnerem, bo zabawa seksualna już ich nie cieszy - mówi.

Ze smutkiem zauważyła, że niektóre kobiety tak zatraciły się w spełnianiu oczekiwań partnerów, że zupełnie zapomniały o sobie.

Na całym świecie kobiety mówią, że zapomniały o swojej przyjemności, że spełniają oczekiwania partnera, albo tej przyjemności seksualnej wręcz unikają, bo mają obniżone libido. Większość z nich skarży się też, że orgazm występuje u nich bardzo rzadko, jeśli w ogóle występuje. A zdarzają się też takie kobiety, które mówią, że nigdy tego orgazmu nie zaznały - podsumowuje celebrytka.

Paulina Smaszcz przełamuje temat tabu!

Kobiety, które nie czerpią już satysfakcji ze swojego życia erotycznego, bardzo często zastanawiają się, czy to z nimi jest coś nie tak i czy to one ponoszą za to winę. Paulina Smaszcz zdecydowanie nie zgadza się z takim podejściem. Stwierdziła, że w Polsce seks nadal jest tematem tabu. Nawet między partnerami. Ma nadzieję, że kiedyś się to zmieni i kobiety będą otwarcie mówić o tym, co sprawia im przyjemność, a co nie, bez obawy przed reakcją partnera.

Nie, nie! Nie jesteście niczemu winne. Zapominacie po prostu o tym, że wasza przyjemność jest także bardzo istotna. Myślicie o tym, żeby to partner był zadowolony. Czasami trzeba sobie pomóc. A kobiety w Polsce wciąż mają problem z mówieniem o swoim życiu seksualnym. Chciałabym, żeby panowie również byli otwarci na rozmowę ze swoją partnerką. I żeby kobieta nie bała się wtedy powiedzieć, że nie miała orgazmu, albo nie było jej przyjemnie, bo on się obrazi. Takich odpowiedzi nie przyjmuję. Udawanie orgazmu i mówienie partnerowi, że było świetnie i była podniecona, a to nie jest prawda, to trochę samogwałt... Robicie to wbrew sobie, bo wtedy nie szukacie z partnerem rozwiązania - mówi Paulina na swoim Instagramie.

Przy okazji wspomniała o specjalnych olejach, które pielęgnują sfery intymne pań.

Młode kobiety nie mają tak wysuszonej waginy, warg sromowych i łechtaczki jak kobiety, które są w moim wieku - kobiety w menopauzie, premenopauzie czy kobiety, które przeszły już menopauzę - zauważyła, reklamując olejki.

