Nowy dzień w "Sanatorium miłości" rozpoczął się zajęciami z jogi dla par. Po odejściu Ediego, atmosfera w grupie wyraźnie się uspokoiła.

Zdzisław ćwiczył w parze z Anią i nie ukrywał, że bardzo mu się to podobało:

Ania przyjęła ten kontakt fizyczny z dystansem, zaznaczając, że dotyk Zdzisława nie miał dla niej erotycznego charakteru.

Danuta, po rozmowie z Ulą, postanowiła pójść za głosem kart tarota i odwiedziła Stanisława w pokoju.

Jednak to nie Danuta została zaproszona na randkę, gdy Stanisław okazał się kuracjuszem odcinka. Początkowo zaprosił Ulę, która grzecznie, lecz stanowczo odmówiła:

Ostatecznie wybór padł na Anię, co definitywnie przekreśliło relację z Danutą.

Randka Ani i Stanisława odbyła się w kręgielni. Po sportowej rywalizacji przyszedł czas na rozmowę przy stoliku.

Choć prezent ją zaskoczył, nie odrzuciła go, zaznaczając, że potrzebuje czasu na jakiekolwiek deklaracje. Stanisław z kolei przyznał:

W szczerej rozmowie z Martą Manowską opowiedział o trudnym małżeństwie i roli ojca, którą musiał przejąć sam.

Pojawienie się Adama – nowego kuracjusza – wzbudziło duży entuzjazm. Najszybciej zareagowała Grażyna, jednak to Danusia została wybrana na powitalną randkę.

Adam w rozmowie ze Zdzisławem wyznał, że był oczarowany Danusią:

U Danusi urzekły mnie oczy. Błyszczące. Także włosy. Dobra figura, bo jest kobieca bardzo - co mi odpowiada. I ma to wnętrze.

Na randce wręczył jej kwiaty i kosz ze smakołykami. Danusia była poruszona gestem.

W rozmowie z Martą Manowską Danuta wróciła do bolesnych wspomnień o przemocy domowej i wyroku dla swojego byłego męża. Przyznała, że teraz pragnie znów otworzyć się na miłość.

Seniorzy ruszyli żaglówkami na ognisko po drugiej stronie jeziora Mikołajskiego. Adam, który wcześniej zdobył serca uczestników, tym razem nie zachwycił.

Ma minus. Nie podobało mi się zachowanie Adama przy ognisku. Mnie to bawi, facet pierwszy siada do stołu, a kobieta bierze siekierę i rąbie drzewo, a on nawet na to nie reaguje – zbulwersowała się Anna.