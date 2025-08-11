80-letni Olbrychski o kulach! Żona wyjawiła prawdę o stanie zdrowia aktora

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-08-11 11:08

Legendarny aktor polskiego kina, 80-letni Daniel Olbrychski, pojawił się ostatnio na prestiżowym pokazie koni w Janowie Podlaskim. Wzbudził jednak niemałe poruszenie, ponieważ na wydarzeniu poruszał się o kulach, co natychmiast zaniepokoiło jego fanów. Na szczęście żona artysty szybko wyjaśniła, co jest powodem tej sytuacji.

Daniel Olbrychski to nazwisko, które od dekad kojarzy się z największymi dziełami kinematografii. "Popioły", "Potop" czy "Ziemia obiecana" to tylko część tytułów, które ugruntowały jego pozycję w historii polskiego filmu. Mało kto może pochwalić się także grą u boku Angeliny Jolie w hollywoodzkim hicie "Salt". Mimo sędziwego wieku aktor nie wycofuje się z życia publicznego i wciąż jest aktywny zawodowo. Ostatnio pojawił się w miejscu szczególnie bliskim jego sercu, na pokazie koni arabskich w Janowie Podlaskim.

Aktor z kulami na ważnym wydarzeniu! Fanów zaniepokoił widok Daniela Olbrychskiego

Wydarzenie w Janowie Podlaskim to jedno z najważniejszych wydarzeń dla miłośników jeździectwa w Polsce, więc obecność Daniela Olbrychskiego nikogo nie zdziwiła. Od lat jest on bowiem pasjonatem koni, a jazda w siodle to jego druga natura. Niestety, tegoroczny pokaz był dla widzów niezłym zaskoczeniem, aktor przyszedł z widoczną kontuzją i wspierał się na kulach. Widok ten natychmiast wywołał falę spekulacji i niepokoju wśród fanów, którzy zaczęli zastanawiać się, czy ze zdrowiem aktorka dzieje się coś niedobrego.

Plotki i domysły szybko uciszyła żona aktora, Krystyna Demska-Olbrychska. W rozmowie z mediami zdradziła, że jej mąż przeszedł niedawno zaplanowaną operację biodra i obecnie jest w trakcie rehabilitacji.

Daniel rehabilituje się po planowym zabiegu. Wszystko przebiega zgodnie z planem, nic złego się nie dzieje – uspokoiła w rozmowie z "Faktem".

Choć operacja oznacza przerwę w jeździe konnej, Daniel Olbrychski z pewnością nie zrezygnuje z tej pasji. Pierwsze lekcje w siodle pobierał już jako nastolatek w Drohiczynie, przygotowując się do roli w filmie "Popioły" w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Na przestrzeni lat aktor zgromadził również pokaźną kolekcję akcesoriów jeździeckich. Wśród nich znajdują się prawdziwe perełki - siodło podarowane przez Bogusława Lindę czy niezwykły prezent od legendarnego hollywoodzkiego gwiazdora Kirka Douglasa.

