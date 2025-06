90 lat, a jaka forma! Irena Santor zalicza dwie imprezy jednego dnia – i na obu kradnie show

Jacek Rozenek wparował do telewizji z nową żoną! Niebywała ekscytacja. "To jest miłość, wielka miłość moja"

Co za tragedia! 24-letni gwiazdor rozjechał na pasach 77-latkę!

Energii, stylu i wdzięku mogłaby Irenie Santor pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka. W poniedziałek, 9 czerwca ikona polskiej sceny w jeden dzień pojawiła się na dwóch ważnych imprezach – i na obu była prawdziwą królową. Styl, energia i charyzma – Santor po raz kolejny udowodniła, że wiek to tylko liczba.

Irena Santor na jubileuszowym koktajlu "Twojego Stylu"

Najpierw Irena Santor uświetniła jubileuszowy koktajl magazynu „Twój Styl”, gdzie zachwyciła wszystkich stylizacją w odcieniu żywej czerwieni. Kreacja była klasyczna, ale jednocześnie bardzo nowoczesna – idealnie podkreślała elegancję i wewnętrzny blask artystki. Wśród gości nie brakowało spojrzeń pełnych podziwu i ciepłych słów kierowanych w jej stronę.

Zobacz więcej: Irena Santor w czerwieni jak ogień! Gwiazdy ruszyły tłumnie na koktajl „Twojego Stylu”

Z imprezy na imprezę. Irena Santor to wulkan energii

Wieczorem zaś 90-letnia gwiazda znów przyciągała uwagę, tym razem podczas premiery książki Beaty Biały „Babskie gadanie”. W zmienionej stylizacji – bardziej klasycznej i stonowanej – również prezentowała się zjawiskowo. Z uśmiechem na twarzy rozmawiała z gośćmi, pozowała do zdjęć i roztaczała wokół siebie niesamowicie pozytywną aurę. Razem z Anną Seniuk skradły całe show! Zdjęcia z imprezy znajdziecie w galerii!

Zobacz też: Irena Santor przyłapana z kieliszkiem. "Wreszcie mam czas na relaks!". Zaskakująca rozmowa z artystką

Mimo zakończenia kariery Santorka wciąż jest aktywna

Choć Irena Santor oficjalnie zakończyła karierę estradową, wciąż pozostaje aktywna, pojawiając się na wydarzeniach kulturalnych i towarzyskich. Nie tylko przyciąga spojrzenia, ale też inspiruje – naturalnością, pogodą ducha i ponadczasową elegancją. Irena Santor to dowód, że można starzeć się z klasą, pozostając sobą i żyjąc pełnią życia.

Dwie imprezy jednego dnia, zmiana stylizacji, zero oznak zmęczenia – to cała Irena Santor. To gwiazda, która nigdy nie schodzi ze sceny… nawet jeśli już nie śpiewa.

Zobacz też: Na koncercie Lady Pank "wydarzyła się magia". Irena Santor wmieszała się w tłum i rozpuściła twardych rockmanów jak cukierki

Quiz. Irena Santor czy Violetta Villas? Kto śpiewał tę piosenkę? Pytanie 1 z 10 "Przyjdzie na to czas" to przebój Ireny Santor Violetty Villas Następne pytanie